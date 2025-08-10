Cerul Capitalei e casă pentru zeci de specii de păsări. Unele mai cunoscute, unele mai puţin ştiute. Printre cele mai spectaculoase sunt drepnelele, păsările care au inspirat designul avioanelor de luptă F16. Pentru că trăiesc doar în zbor, puii sunt victime sigure dacă au căzut din cuib. Există însă o asociaţie unde voluntarii fac imposibilul: învaţă păsările să zboare.

Voluntarii asociaţiei au chiar şi peste 40 de cazuri pe zi

La un centru din Popesti-Leordeni ajung toate păsările şi animalele rănite găsite de oameni pe străzi sau în curţile lor.

"Numai aici în jurul meu sunt peste o sută de pescăruși. Oamenii i au găsit răniţi şi i au adus aici ca să fie salvaţi. Pentru a-i hrăni angajații centrului au nevoie de 140 de kilograme de pește săptămânal" a spus reporterul Observator Marko Pavlovici.

Tot aici ajung şi puii de drepnea. Păsările trăiesc doar în zbor şi sunt recunoscute pentru capacitatea lor de-a zbura.în somn.

Articolul continuă după reclamă

Toate drepnelele ajung să migreze până în Africa în perioada de toamnă. Odată ajunse acolo, ele nu stau deloc.

Recordul de păsări aduse într-o zi: 46

Puii căzuţi din cuib nu au şanse de supravieţurire dacă nu sunt preluaţi de specialişti. Voluntarii de la centru îi hrănesc şi fac lecţii de zbor zilnic cu ei timp câteva luni. Apoi, într o zi îi privesc cum se avântă în înălţimile cerului.

"Păsările învaţă să zboare singure. Este un comportament instinctiv. Ca să facă exerciţii, ele îşi mişcă aripile ritmic, pentru a-şi exersa muşchii" a fost explicaţia primită.

"Oamenii vin aici, uneori chiar în număr foarte mare, avem zile când nu putem face altceva. Am avut, cred că cel mai mult 42 de cazuri într-o zi sau 46. Odată ajunge aici, facem tot posibilul să fie reabilitat şi eliberat ulterior. Asta înseamnă de la operaţii, investigaţii, mergem cu ele la specialişti" a explicat medicul veterinar Oana Vasiliu.

Nu doar pescărușii şi drepnele au nevoie de ajutor. Bucureşteni au salvat raţe sălbatice, șoimi, vânturei roșii, cucuve, arici, vidre şi.un raton.

"Pescăruşii vin în număr cel mai mare. Dar vin într-o anumită perioadă a anului, adică în perioada de vară când sunt foarte mulţi orfani" a mai explicat Oana Vasiliu.

Specialiştii le cer oamenilor să nu încerce să trateze singuri animalele acasă şi recomandă să le ducă la centrele specializate.

Voluntarii şi medicii veterinari eliberează în natură toate psăsările şi animalele tratate şi salvate.

Marko Pavlovici Like

Întrebarea zilei Ești de acord cu interdicția de a cumpăra/vinde mașini dacă ai restanțe la impozite sau amenzi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰