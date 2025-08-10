Jaf de 7.000 de dolari la un magazin de jucării din apropierea oraşului Los Angeles! Hoţii au furat păpuşi Labubu, jucării devenite virale în mediul online. Camerele de supraveghere i-au surprins pe indivizii mascaţi cum cotrobăie prin magazin nu după bani, ci după păpuşile ambalate. Ba mai mult, operaţiunea "LABUBU" ar fi inclus şi monitorizarea magazinului timp de câteva zile, dintr-o maşină de teren găsită abandonată după jaf. Labubu este o jucărie cel puţin ciudată, dar extrem de populară atât printre copii, cât şi printre adulţi. Unele modele rare se vând chiar şi cu sute de dolari în urma licitaţiilor.

Incidentul a avut loc în jurul orei 01:29, pe 6 august, la magazinul One Stop Sales din La Puente, cunoscut pentru colecția sa de păpuși și accesorii Labubu, a transmis Departamentul Șerifului din Los Angeles, potrivit ABC News.

"Am muncit atât de mult să ajungem în acest punct, doar pentru ca ei să vină și, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, să ia totul”, a declarat Joanna Avendano, coproprietar al magazinului, pentru postul local KABC-TV.

Mașina folosită în furt, găsită de polițiști

Pe imaginile de supraveghere postate ulterior pe rețelele sociale se văd cel puțin patru persoane mascate care pătrund în magazin, devastează rafturile și fug cu mai multe cutii pline. Fotografiile publicate de Avendano arată intrarea cu geamul spart și produsele împrăștiate pe podea.

Autoritățile au precizat pentru ABC News că suspecții nu au fost prinși până în prezent, însă vehiculul folosit în jaf, un Toyota Tacoma alb, a fost recuperat.

Fenomenul păpuşilor Labubu

Labubu a apărut în China în 2015 și a cunoscut o ascensiune fulminantă, fiind văzut în colecțiile unor vedete precum Rihanna, Lizzo sau Lisa din trupa BLACKPINK. Industria jucăriilor Labubu a ajuns la miliarde de dolari, iar producătorul chinez Pop Mart și-a dublat veniturile în 2024, atingând 1,8 miliarde de dolari, potrivit raportului financiar anual.

Deși prețul oficial al unei păpuși este în jur de 30 de dolari, pe piața de revânzare acestea pot ajunge la sute sau chiar mii de dolari. Pe internet circulă imagini cu oameni care stau la cozi uriașe pentru a prinde o cutie.

Potrivit lui Alex DePaoli, profesor asociat de marketing la Northeastern University, atractivitatea Labubu vine și din modul în care sunt vândute, printr-un sistem de "blind box", cutii sigilate în care cumpărătorul nu știe ce model va găsi.

"Este un sistem în care, practic, nu știi ce e în cutie și speri ca ceea ce e înăuntru să fie ceea ce îți dorești. Dacă nu obții ceea ce vrei, trebuie să cumperi alta. Mulți au asemănat acest sistem cu un fel de joc de noroc", a explicat DePaoli la Good Morning America.

Piața neagră și falsurile "Lafufu"

Cererea tot mai mare a dus și la apariția contrafacerilor, numite "Lafufu", realizate din materiale mai slabe calitativ și cu detalii diferite față de produsele originale.

"Nu sunt doar jucării, sunt accesorii. Sunt lucruri pe care le poți colecționa nu doar pentru a le îmbrăca sau a te amuza, ci și pentru a-ți completa o ținută", a adăugat DePaoli.

