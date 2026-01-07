Plătea 450 de euro chirie părinților, dar aceștia au cerut mai mult. Conflict într-o familie din Serbia

Caz inedit în Serbia, unde o tânără de 20 de ani s-a certat cu părinții, după ce i-au mărit chiria. Fata plătea deja 450 de euro, însă aceștia i-au mai cerut încă 250 de euro în plus. Cum tânăra a refuzat să mai dea, oamenii au dat-o afară din casă.

Mulți tineri din Serbia continuă să locuiască cu părinții lor chiar și după ce se angajează. Uneori plătesc o parte din utilități sau mâncare, dar rareori plătesc chiria în mod regulat. Sunt unii părinți care cer chiar prețul integral al pieței. O astfel de întâmplare a fost descrisă recent pe Reddit de o mătușă care și-a luat nepoata de 20 de ani sub acoperișul ei, după ce părinții au dat-o afară pentru că nu a vrut să accepte o nouă sumă de chirie, semnificativ mai mare, scrie Blic.

Dată afară din casă de părinți, s-a mutat la mătușă

„Acum câteva luni, nepoata mea de 20 de ani m-a sunat și mi-a spus că, după o ceartă cu mama ei, părinții au dat-o afară din casă. Pentru că lucrează, le plătea 450 de euro pe lună pentru chirie, iar acum îi cereau încă 250 de euro, și de acolo a izbucnit conflictul.”

Tatăl tinerei a justificat creșterea pe motiv că jasigurarea lor auto a crescut, după ce fiica lor a avut un accident rutier minor.

„Atunci am invitat-o pe nepoata mea să locuiască cu mine și fiicele mele. Am ajutat-o să se mute, i-am deschis un cont bancar și i-am împrumutat 4.000 de euro pentru a-și cumpăra o mașină la mâna a doua. Am convenit să împartă costurile cu mine, dar semnificativ mai puțin decât cu părinții ei: îmi plătește 200 de euro pe lună pentru chirie, pe care fie o economisesc pentru ea, fie o investesc pentru ea. Apoi îmi dă 100 de euro pentru mâncare, 50 de euro pentru asigurare și 150 de euro pentru achitarea datoriei pentru mașină. Pe lângă toate acestea, am încurajat-o să studieze în timp ce lucrează și a ales învățământul preșcolar”, a explicat mătușa ei.

Val de comentarii

Subiectul a stârnit o avalanșă de comentarii, majoritatea considerând perfect acceptabilă perceperea chiriei copiilor adulți. Cu toate acestea, aceștia subliniază și că ar trebui folosit bunul simț pentru a conveni asupra sumei și asupra unui mod diferit de coexistență.

„Ceea ce ai făcut ca mătușă este exact ceea ce ar trebui să facă orice părinte bun. Există cheltuieli, iar tu o înveți cum să le gestioneze. Avea nevoie de o mașină și i-ai împrumutat bani, iar acum încet-încet îi rambursează și învață să-și prețuiască bunurile. Încurajând-o să obțină o educație, i-ai oferit un loc de muncă mai bun în viitor. Pe scurt, ești îngerul ei păzitor, nu un personaj negativ”, a scris un utilizator.

„Mi-am plătit singură chirie părinților mei din primul salariu. Mama a economisit o mare parte din bani și mi-a dat-o mie când am cumpărat o proprietate împreună cu partenerul meu. Îi sunt recunoscătoare pentru că m-a învățat importanța economisirii. Dar dacă părinții nu își îndrumă fiica, ci doar îi cheltuiesc banii, este o cruzime. În acest caz, se pare că o vor înapoi doar pentru că sursa de venit a secat. Această tânără nu ar fi putut niciodată să devină independentă dacă ar fi rămas cu părinții ei, care doar iau banii. Din fericire, a crescut și poate decide unde vrea să locuiască. Faci un lucru bun ca mătușă învățând-o cum să-și gestioneze finanțele.”

Au existat și comentarii furioase. „Acești părinți, dacă nu și-au învățat fiica nimic sau nu au încurajat-o, sunt supărați doar pentru că au pierdut un venit lunar de 700 de euro. Mătușa a făcut exact ceea ce trebuia”.

