Portofel pierdut acum 50 de ani, regăsit de proprietar. Surpriza avută atunci când s-a uitat în interior

Renovarea unei școli din Canada a scos la iveală o adevărată capsulă a timpului: un portofel pierdut în urmă cu 51 de ani de un elev de 17 ani. Înăuntru, acte, fotografii și un bilet la un meci de hochei de doar 35 de cenți. Descoperirea i-a emoționat pe toți, mai ales că muncitorii au reușit să dea de proprietar, acum în vârstă de 67 de ani, scrie The Hamilton Spectator.

O echipă de muncitori care renova băile unui liceu din Canada a avut parte de o surpriză de proporții. Au descoperit în spatele unui perete un portofel pierdut în urmă cu mai bine de jumătate de secol. Obiectul aparținea lui Tom Schopf, care avea 17 ani și era elev la Orchard Park Secondary School în 1974.

Lorna MacQueen, îngrijitoarea școlii, a povestit pentru The Hamilton Spectator că muncitorii lucrau în baia unității de învățământ pe 26 august, când au găsit portofelul ascuns în spatele peretelui. Înăuntru se aflau acte de identitate, un permis de conducere, un card de asigurări sociale, fotografii cu familia și prietenii, un permis de călătorie Eurail, liste de prețuri de la o distilerie canadiană și un bilet la un meci de hochei care costa doar 35 de cenți.

"A fost incredibil să vedem lucruri atât de vechi, dinainte ca noi să ne fi născut. Ne-am gândit imediat: trebuie să găsim proprietarul și să i-l returnăm. După 50 de ani, cu siguranță îl va dori înapoi", a spus MacQueen.

Proprietarul, acum în vârstă de 67 de ani, şi-a recuperat portofelul

Folosind rețelele sociale, echipa a reușit să îl contacteze pe Tom Schopf, care are acum 67 de ani. Inițial, acesta a crezut că este o farsă.

"Mi-au spus că e acolo și cardul meu de asigurări sociale și certificatul de naștere, iar eu m-am gândit: 'Le am deja, deci nu are cum să fie adevărat'. Apoi mi-am amintit că le-am reînnoit și am decis să merg totuși până la școală", a spus bărbatul.

Când a ajuns, a fost cu adevărat surprind: era într-adevăr portofelul lui, pierdut de atât de mult timp.

"Să răsfoiesc toate lucrurile dinăuntru a fost ca o călătorie pe aleea amneziei", a glumit Schopf.

Printre pozele din portofel se afla și una cu casa copilăriei lui.

"A fost construită în 1960, iar mama mea încă locuiește acolo. M-am dus la ea, i-am arătat și ne-am amuzat copios" a povestit bărbatul.

Cum ar fi putut ajuns portofelul în peretele băii

Cel mai probabil, spune Schopf, portofelul i-a căzut în baie, cineva l-a găsit, i-a luat banii și l-a aruncat în tavanul fals, de unde a ajuns ascuns în perete.

Povestea lui seamănă cu cea a lui Sharon Day din West Virginia, care și-a pierdut portofelul la un bal de liceu în 1968. A fost găsit 54 de ani mai târziu, în timpul lucrărilor de renovare a școlii devenite între timp bloc de apartamente.

"Nu credeam că o să-l mai văd vreodată", spunea emoționată femeia atunci.

