Galerie foto Românii au făcut plinul de glume, după scumpirea carburanților. Cele mai tari bancuri
Românii sunt campioni la haz de necaz, iar scumpirea carburanților a fost combustibil curat pentru glumele lor care să îi facă să mai uite de greutăți. Internetul s-a umplut de bancuri, meme-uri și glume de tot felul legate de scumpirile din ultima lună. Evident, AI-ul a fost folosit din greu pentru realizarea unor astfel de poze ori filmulețe.
E potop de glume pe rețelele sociale, legate de scumpirea galopantă a carburanților. Oamenii publică filmulețe, meme-uri și fotografii ori texte cu glume legate de subiect. De exemplu, un bărbat s-a filmat când bagă ulei alimentar în rezervor.
Asta în vreme ce mașinile cu instalație GPL au devenit "reginele" șoselelor.
Iar glumele cu prețul carburantului au împânzit feed-urile tuturor. De la comparații cu prețul cireșelor, până la... previziuni despre viitor.
Viitor sau întoarcere către trecut?
Până și banii s-au schimbat, de când prețul carburanților a explodat.
Nu ne mai rămâne decât să ne rugăm la Cel de Sus...
Clienții nu mai cer să li se facă plinul, ci "un gol la portofel". S-a revenit la nunți cu darul strigat, însă nu se mai dau bani în plic: "De la nașu' pentru fină un butoi de motorină!". Până și industria parfumurilor fine are concurență... neloială. "Miroși a ceva scump, cu ce te-ai dat? Cu motorină...". Iar anunțurile de la mica publicitate au căpătat o turnură amuzantă, în imaginația internauților: "Rog pe cel care mi-a furat mașina să îmi aducă motorina înapoi!".
