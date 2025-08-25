Scrisoarea unui fiu pentru mama sa decedată, găsită într-o sticlă adusă la mal, în Italia

Pierderea unei fiinţe dragi lasă un gol uriaş care nu poate fi umplut prea uşor. Un fiu care şi-a pierdut mama i-a scris un mesaj emoţionant pe care l-a pus într-o sticlă. Valurile au adus-o la mal, pe plaja Rosolina, în provincia Rovigo, Italia.

Marea returnează uneori, pe lângă hârtie, plastic și resturi aruncate de turiștii necivilizați, și ceva mai frumos și mai profund, precum o scrisoare într-o sticlă de la un fiu către o mamă care nu mai este printre noi. Așa s-a întâmplat pe plaja din Rosolina, un oraș turistic din regiunea Veneto, la gura de vărsare a râului Po, în provincia Rovigo, unde o sticlă a ieșit din apă, conținând o bucată de hârtie rulată și un mesaj emoționant de la un fiu către mama sa recent decedată.

O iubire profundă dincolo de moarte

„Bună, mamă, am decis să-ți scriu această scrisoare ca și cum ai putea simți ce însemni pentru mine. Nu trece o zi fără să mă gândesc la tine. Ești și vei fi persoana pe care am iubit-o cel mai mult în viața mea”, se arată în mesajul pe care niște turiști l-au găsit pe țărm în această vară și au decis să-l ducă la Oficiul Municipal de Turism.

Articolul continuă după reclamă

Un mesaj ușor estompat de timp și umiditate, dar încă perfect lizibil, dezvăluind toată dragostea pe care un fiu o simte pentru o mamă care a decedat acum câteva luni. „Ai plecat de aproape un an”, se arată în scrisoarea lui Alessandro către mama sa, datată 14 mai 2024. „Se spune că durerea pierderii tale va trece cu timpul, dar pentru mine nimic nu trece. Dragostea pe care o simt pentru tine este inexplicabilă”, scrie el, lăudând-o pe mama sa, născută în 1932, pe care o descrie ca fiind „o persoană dintr-o altă epocă, dar cu moduri de gândire contemporane care mă fac mândru că ți-am fost fiu”.

Din mesajul fiului ei, reiese povestea unei femei văduve cu patru copii de crescut, care a trebuit să-și suflece mânecile. „A trebuit să strângi din dinți și să crești o întreagă familie. Vremurile au fost grele, dar ceea ce suntem astăzi este numai datorită ție, mămica mea”, scrie Alessandro. Este aproape ca o mărturisire lăsată în voia valurilor, dezvăluind o legătură atât de puternică și încă vie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi renunţat la achiziţia unei locuinţe din cauza majorării TVA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰