Video Sophia Loren a împlinit 91 de ani. Povestea succesului marii dive a filmului

Marea divă a filmului italian, Sophia Loren, a împlinit ieri 91 de ani. Chiar dacă nu o mai vedem atât des pe marile ecrane, ea continuă să ne surprindă mereu, cu fiecare apariţie.

de Redactia Observator

la 21.09.2025 , 14:40

Ultimul său rol important a fost în 2020, în filmul "Ai toată viaţa înainte", regizat chiar de fiul său Edoardo Ponti.

Frumoasa brunetă cu ochi migdalaţi şi-a început cariera în anii 50 când a primit un rol mic în filmul "Inimi pe mare". În 1962 a câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă pentru rolul din filmul lui Vittorio De Sica - "Două Femei".

Era pentru prima dată în istorie când când celebra statuetă ajungea la o actriţă pentru un rol dintr-un film într-o limbă străină.

Pe lângă succesul pe marile ecrane, Sophia Loren este considerată şi una dintre primele dive din istorie. Mulţi ani la rând a fost considerată cea mai frumoasă femeie din lume.

sophia loren
