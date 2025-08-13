Aproximativ 72% dintre companiile la nivel global au integrat și utilizat pe scară largă inteligența artificială în majoritatea inițiativelor lor, însă doar o treime au implementate mecanisme de control corespunzătoare pentru modelele actuale bazate pe această tehnologie, potrivit studiului EY Responsible AI Pulse, publicat miercuri, relatează Agerpres.

Studiu: Trei din patru companii la nivel global folosesc inteligența artificială în aproape toate proiectele - Shutterstock

Conform cercetării, 99% dintre liderii executivi au declarat că sunt "cel puţin pe cale" de a implementa pe scară largă IA, în timp ce aproape două treimi (63%) consideră că sunt pe aceeaşi lungime de undă cu consumatorii în ceea ce priveşte percepţiile referitoare la inteligenţa artificială şi utilizarea acesteia.

Totuşi, această perspectivă contrastează puternic cu concluziile recentului studiu EY AI Sentiment Index Study, care a constatat că, în medie, consumatorii sunt de peste două ori mai preocupaţi decât executivii în privinţa unor aspecte legate de inteligenţa artificială. Printre preocupările exprimate se numără măsura în care organizaţiile nu îşi asumă responsabilitatea în situaţiile de utilizare negativă a inteligenţei artificiale (58% dintre consumatori, faţă de 23% dintre executivi), precum şi nerespectarea de către organizaţii a politicilor şi reglementărilor privind inteligenţa artificială (52% dintre consumatori, faţă de 23% dintre executivi).

"Deşi, la nivel individual, majoritatea companiilor dispun de principii privind utilizarea adecvată a inteligenţei artificiale, în medie, organizaţiile deţin măsuri de control solide doar pentru trei dintre cele nouă aspecte, printre care se numără responsabilitatea, conformitatea şi securitatea", se precizează în studiu.

Articolul continuă după reclamă

Directorii generali, mai sceptici față de noile tehnologii

Potrivit sursei citate, în rândul liderilor executivi, directorii generali (CEO) manifestă un scepticism şi o prudenţă mai pronunţate, fiind constant cel mai puţin înclinaţi să afirme că organizaţiile lor dispun de măsuri de control solide cu privire la Inteligenţa Artificială. Astfel, 18% din totalul celor chestionaţi afirmă că organizaţia lor dispune de măsuri de control robuste pentru echitatea şi imparţialitatea IA, comparativ cu media de 33% la nivelul tuturor executivilor. În plus, doar 14% dintre directorii generali sunt de părere că sistemele lor de inteligenţă artificială respectă reglementările, în comparaţie cu 29% dintre colegii lor din conducerile executive.

"Esenţial de remarcat este faptul că directorii generali se apropie cel mai mult de percepţiile şi atitudinile consumatorilor în ceea ce priveşte inteligenţa artificială, în comparaţie cu ceilalţi lideri executivi. Nivelul mediu de preocupare în rândul directorilor generali faţă de principiile utilizării adecvate a inteligenţei artificiale este de 38%, sub nivelul mediu în rândul consumatorilor (53%), dar semnificativ mai ridicat decât cel înregistrat în cazul celorlalte funcţii de conducere, care variază între 23% şi 28%. Deşi liderii executivi cred pe deplin în potenţialul tehnologiei, aproximativ jumătate dintre aceştia recunosc că este dificil să elaboreze sisteme de guvernanţă pentru actualele tehnologii de inteligenţă artificială şi că sistemele existente nu sunt pregătite pentru următoarea generaţie de tehnologii de inteligenţă artificială. Această situaţie este totuşi cunoscută, iar 50% dintre organizaţii realizează investiţii semnificative sau ample în elaborarea unor cadre de guvernanţă pentru riscurile şi provocările asociate acestor tehnologii emergente în domeniul inteligenţei artificiale", se notează în concluziile cercetării.

IA autonomă, dar cu riscuri

Cât priveşte viitorul, aproape toţi liderii executivi se aşteaptă să utilizeze tehnologii emergente de inteligenţă artificială în următorul an. În ciuda faptului că, la ora actuală, trei sferturi (76%) dintre companiile intervievate folosesc sau intenţionează să utilizeze IA autonomă în următorul an, doar 56% sunt familiarizate cu riscurile asociate. "Discrepanţe şi mai mari se înregistrează în alte domenii emergente, cum ar fi generarea de date sintetice, unde 88% dintre companii utilizează deja această tehnologie, însă doar 55% sunt conştiente de riscuri", menţionează documentul.

Studiul a fost realizat în perioada martie - aprilie 2025, în rândul a 975 de conducători executivi dintr-o gamă de şapte funcţii, printre care directori generali, directori financiari, directori de resurse umane, directori de tehnologia informaţiei, directori operaţionali, directori de marketing şi directori de risc. Respondenţii au provenit din organizaţii cu venituri anuale de peste un miliard de dolari din toate sectoarele economice importante şi din 21 de ţări aflate în regiunile: America, Asia-Pacific (APAC) şi Europa, Orientul Mijlociu, India şi Africa (EMEIA).

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 392.995 de angajaţi în peste 700 de birouri în 150 de ţări şi venituri de aproximativ 51,2 miliarde de dolari, în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2024.

Prezentă în România din anul 1992, EY furnizează, prin intermediul celor peste o mie de angajaţi din România şi Republica Moldova, servicii integrate de audit, asistenţă fiscală, juridică, strategie şi tranzacţii, consultanţă către companii multinaţionale şi locale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați plătit vreodată analize care ar fi trebuit decontate de stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰