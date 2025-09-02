Argentina a arătat încă o dată de ce este patria tango-ului. Doi tineri din ţara sud-americană au câştigat finala Campiontului Mondial după ce au depăşit perechi de dansatori din peste 50 de ţări.

Marea finală a Campionatului Mondial din Buenos Aires a adus în faţa juraţilor zece cupluri de dansatori. Până la ultimul act al celei mai importante competiţii de acest gen din lume, pasionaţii de tango, profesioniştii şi amatorii au trecut prin mai multe probe şi preselecţii organizate inclusiv în Japonia, Ungaria sau Statele Unite. Învingători au fost doi tineri argentinieni.

"Este un vis pe care l-am avut de când eram copii. Am vrut să îl atingem, deşi ştiam că este dificil pentru că nivelul tango-ului este foarte ridicat, în prezent" a spus dansatoarea Aldana Silveyra.

"Am avut mereu o atitudine pozitivă şi ne-am concentrat pe tango, ne-am concentrat pe faptul că dansul ne face feciţi. Suntem fericiţi şi suntem împreună" a relatat dansatorul Diego Ortega.

Tangoul, pe lista patrimoniului imaterial al umanităţii

Decernarea trofeului a venit la finalul a trei săptămâni de evenimente, la care au participat 2.000 de artişti. În capitala argentiniană, au avut loc concerte, cursuri de dans şi proiecţii de filme. Din septembrie 2009, tangoul a fost inclus pe lista patrimoniului cultural imaterial al umanității de către UNESCO.

Originar din Argentina şi Uruguay, dansul datează de la sfârşitul secolului 19 şi a fost influenţat de mai multe stiluri muzicale, inclusiv unele aduse de imigranţii europeni.

