Cantităţi impresionante de pişcoturi, ouă, mascarpone şi sute de litri de cafea s-au amestecat în weekend la Treviso, Italia, unde s-au gătit peste 15 mii de porţii de tiramisu. Cofetari amatori din toate colţurile lumii şi-au demonstrat abilităţile în încercarea de a crea o prăjitură care să impresioneze juriul. A fost cupa mondială dedicată celebrului desert, iar câştigătoarele sunt, bineînţeles, din Italia.

9.000 de pişcoturi, aproape 4.000 de ouă, patru sute de kilograme de mascarpone şi cacao. La care s-au adăugat, după gust şi fantezie, cremă de caramel, compot de fructe sau dulceaţă, scorţişoară sau ghimbir, marmeladă şi lemn dulce. Reţetele clasice de tiramisu sau cele fără gluten ori lactoză au fost folosite de sute de cofetari amatori care s-au duelat în ingrediente secrete pentru a obţine marele premiu. Iar prăjiturile au făcut deliciul tuturor.

Sute de cofetari amatori s-au întrecut în rețete creative

"Evident, trebuie să existe multă pasiune și dragoste pentru ceea ce faci și suntem siguri că totul iese bine", a transmis un participant.

"Am văzut unul cu cremă de sfeclă roșie. Şi avea şi șuncă în el", a povestit un vizitator al concursului internaţional de gastronomie.

Un tehnician medical de radioterapie şi un operator agricol i-au lăsat fără cuvinte pe membrii juriului. O delicatesă tradiţională la care s-a adăugat cremă de caramel sărat și compot de caise a câştigat secţiunea reţetelor creative.

"Este a doua oară când particip. Anul trecut am ajuns în semifinale. Dar a fost o participare fulger. Anul acesta m-am pregătit mai bine. Nu mă aşteptam dar am sperat mult. Mult, mult, mult! O emoţie foarte mare!", a declarat Barbara Tosato, câştigătoare reţetă tradiţională.

Tiramisu cu arome noi, de la boabe de tonka la scorțișoară

"Am un tiramisu original, cu ingrediente simple. Anul acesta a fost o surpriză uriaşă. (n.n. Dedic victoria) familiei mele, care este alături de mine şi care mă suportă", a precizat Daniela de Biasio, câştigătoare reţetă creativă.

Premiul secţiunii "La Cucina Italiana" i-a fost acordat lui Paolo Silvegni din Rimini, care a prezentat o rețetă inovatoare cu boabe de tonka și scorțișoară.

Tiramisu este o prăjitură care s-a născut în Treviso, dar a cucerit întreaga lume. Este un desert care simbolizează creativitatea și tradiția locală italiană.

