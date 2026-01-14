Premierul Ilie Bolojan a chemat miniştrii în această dimineaţă la Palatul Victoria pentru a schiţa bugetul pe 2026. Dar negocierile se anunţă complicate. Şeful Guvernului le-a cerut miniştrilor să aplice o reducere de 10% a cheltuielilor de personal în toate instituţiile centrale. Ba chiar să dea afară angajaţii ineficienţi de prin birouri.

Premierul a venit şi cu câteva explicaţii privind beneficiile dacă statul se va ţine de cuvânt şi va duce la capăt reforma administraţiei. "Înainte de aprobarea bugetului, trebuie să adoptăm acest pachet pentru că altfel bugetul României nu se poate închide în aceşti parametri. Anul acesta nu mai trebuie să creștem impozite și taxe, dacă ne reducem aceste cheltuieli", a declarat şeful Guvernului.

Negocieri la Guvern pentru bugetul pe 2026

Sunt în plină desfășurare negocierile purtate la guvern între premierul Ilie Bolojan și fiecare ministru în parte. Șeful guvernului a chemat încă de la ora 8:00 fiecare ministru la negocieri pentru a încerca să schiţeze bugetul pe 2026. Primii convocați la aceste discuții sunt cei șase ministri din PSD plus Secretarul General al Guvernului.

Ceva mai târziu va ajunge la aceste discuții și ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, iar spre seară va veni rândul ministrilor din USR, ministrul Mediului, ministrul Economiei și ministrul de Externe. Important de precizat este că la discuțiile de la Palatul Victoria este prezent și ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, în contextul în care se încearcă, practic, schițarea bugetului pentru fiecare minister în parte, astfel încât legea bugetului să fie adoptată cel târziu, la finalul lunii februarie, spunea premierul Ilie Bolojan, cel care le-a cerut ministrilor să vină cât mai rapid cu un plan de reducere a cheltuielilor de personal cu 10% atât în Ministere cât și în toate instituțiile centrale din subordinea Guvernului.

Potrivit surselor Observator, tăierile de 10% nu se vor aplica în Educație. Guvernul nu ia în calcul comasarea universităților sau reducerea locurilor la buget pentru studenți.

Bolojan spunea că se poate ajunge la concedieri în cazul în care există instituții cu schema de personal supradimensionată, deci acolo unde există angajați în plus, Ilie Bolojan spunea că aceștia ar putea fi concediați, însă susține că nu vor fi afectate salariile de bază ale funcționarilor din Ministere sau ale angajaților din instituțiile centrale, dar se va ajunge, în schimb, la tăieri de sporuri și reorganizări de instituții.

Câte posturi ar putea dispărea după aplicarea reformei

Aceeași economie ar trebui să o facă și primarii și șefii de consilii județene, și în cazul lor trebuie să se aplice această reducere cu 10% a cheltuielilor de personal, doar că primarii au de ales în anul 2026, însă va decide fiecare primar în parte cum va face aceste economii, fie va reduce cu 10% cheltuielile de personal, fie va da afară 10% dintre angajați nefiind obligați în 2026 să facă acest lucru, însă, potrivit negocierilor din coaliția de guvernare, în final, după aplicarea acestei reforme, ar trebui să dispară 13.000 de posturi ocupate la nivelul întregii țări, în primării și în consiliile județene. În Nota de Fundamentare a proiectului de lege pentru reforma administrației se precizează că vor dispărea peste 6.000 de posturi de consilieri ai demnitarilor, plus 25% dintre angajații din prefecture.

Altfel, premierul spunea că legea bugetului din acest an va fi construită pe un deficit bugetar de cel mult 6,4% din produsul intern brut, însă, înainte de adoptarea bugetului, va fi nevoie ca guvernul să-și asume răspunderea în fața Parlamentului pentru reforma administrației centrale și locale.

Cseke Attila: În 2027 va fi obligatorie reducerea numărului de posturi

Ministrul Cseke Attila a declarat miercuri la Digi24 că, din 2027 nu există decât o singură variantă: reducerea numărului de posturi. "Varianta reducerii cheltuielilor de personal este o variantă temporară pentru 2026, care poate fi aleasă de către unitățile administrativ-teritoriale, dar și pentru cei care au această variantă alternativă, care este temporară pentru 2026, în 2027 va fi obligatorie reducerea numărului de posturi", a mai spus ministrul Dezvoltării.

Cseke Attila a explicat că acestea "sunt cele două posibilități dintre care pot să aleagă unitățile administrativ-teritoriale, cu mențiunea că reducerea numărului de posturi, la o serie de unități administrativ-teritoriale, nu va genera reducerea numărului de posturi ocupate, pentru că acolo unde primarii, președinții consiliilor județene, au gestionat mai responsabil structura de personal, vom avea sute de UAT-uri unde reducerea de 30% din numărul de posturi nu va genera reducerea de posturi ocupate deloc. Se vor desființa doar posturi vacante, pentru că acolo s-a gestionat responsabil și organigrama nu este plină, nu sunt ocupate toate posturile", a afirmat ministrul.

Ministrul a subliniat că "avem și autorități locale care, gestionând eficient politica de personal, nu vor avea de suferit în sensul în care se reduc posturi ocupate". "La cealaltă parte, unde organigrama este complet ocupată sau aproape ocupată, sigur, reducerea de 30%, care generează pe întregul sistem al administrației locale o reducere de 10% posturi ocupate, va determina reducerea de posturi ocupate la UAT-urile respective", a completat ministrul. Cseke Attila a mai afirmat că pachetul prevede foarte clar niște termene, care sunt termene obligatorii, în ipoteza în care pachetul intră în vigoare.

Ministrul a confirmat că este vorba de 13.000 de posturi din administrația locală care ar urma să fie desființate până în iunie 2026, dacă proiectul intră în vigoare. "Aceasta este estimarea făcută pe baza datelor disponibile anul trecut", a spus Cseke Attila. Despre ce se întâmplă dacă, în acest termen, Consiliul Local nu aprobă vreuna din cele două formule, ministrul a spus că "Direcția de Finanțe Publice Județeană va sista alocarea de cote de la bugetul de stat".

Potrivit surselor Observator, reducerea personalului implică:

6.102 de posturi de consilieri personali;

Reducerea cu 25% a posturilor din instituțiile prefectului,

Reducerea cu 30% a numărului maxim de posturi de la nivelul unităților administrativ-teritoriale;

Reducerea personalului din poliția locală, în funcție de numărul de locuitori.

