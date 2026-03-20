A început ședința în plen pentru buget. Urmează votul final, după luni de blocaje și negocieri tensionate

Şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului în care se urmează să se dea votul final asupra proiectului Legii bugetului de stat şi asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat a început, vineri dimineaţă. La şedinţă este prezent şi premierul Ilie Bolojan.

A început ședința pentru buget. Urmează votul final, după luni de blocaje și negocieri tensionate

UPDATE: Liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu a propus în plen indexarea pensiilor conform legii în vigoare. Propunerea a fost respinsă cu 120 de voturi pentru, 20-contra și 235 de abțineri din totalul de 378 de voturi.

UPDATE: Plenul Parlamentul a încheiat, vineri, dezbaterile la proiectul legii bugetului de stat și a început discuțiile asupra proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2026.

UPDATE: Primerul Ilie Bolojan a ajuns la Parlament.

UPDATE: Plenul Parlamentului a reluat, vineri, dezbaterile la proiectul de buget de stat pe anul 2026. Ședința este condusă de președintele Senatului, Mircea Abrudean.

UPDATE: Deputații și senatorii vor da vineri, în plenul reunit, votul final pe proiectul legii bugetului de stat pe 2026 și pe cel al asigurărilor sociale.

Noapte albă în Parlament

Dezbaterile generale pe buget au început joi, în jurul orei 21:00, iar ulterior au avut loc discuții și vot pe articole și anexe. La ora 3:00, plenul reunit al Parlamentului și-a suspendat dezbaterile, a anunțat președintele Senatului, Mircea Abrudean, care a condus ședința comună a Legislativului.

Dezbaterile vor continua de la Anexa 3, ordonator de credite Ministerul Culturii.

Premierul Ilie Bolojan a fost prezent pe tot parcursul ședinței comune, participând activ de la început până la suspendarea lucrărilor.

Proiectul legii bugetului de stat pentru 2026 a fost aprobat joi în Comisiile reunite de buget-finanțe, cu 38 de voturi pentru și 13 împotrivă.

Dezbaterile din comisiile de buget, începute miercuri, fuseseră suspendate după ce amendamentul PSD privind pachetul social a fost respins. Joi dimineață, președintele PSD a convocat o ședință a coaliției pentru a găsi o soluție de deblocare a discuțiilor, subliniind că partidul nu renunță la pachetul de solidaritate.

În urma întâlnirii coaliției, premierul Ilie Bolojan a anunțat că s-a ajuns la un compromis, convenindu-se reducerea cheltuielilor aferente plății unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe.

"Aveam două posibilități. Prima, să creștem deficitul cu anvelopa necesară acoperirii amendamentelor din Parlament. Nu s-a mers pe această opțiune. A doua variantă pe care am căzut de acord este să reducem alte cheltuieli. Analizând structurile bugetului, am decis să reducem componenta de cheltuieli care ținea de achitarea unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe care au fost câștigate în anii trecuți și practic amânarea acestora pentru anii următori", a declarat Bolojan la finalul discuțiilor din Parlament.

Ulterior, ÎCCJ a anunțat că dă în judecată Guvernul condus de Ilie Bolojan.

