Pace în coaliţie, pe termen scurt. Liderii au ajuns la un compromis cât să treacă bugetul. Guvernul ia bani de la magistrați, ca să acopere ajutoarele sociale cerute de PSD. La schimb, social-democrații au uitat deoparte scutirea de contribuții pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului. Tensiunile nu dispar, doar se amână. Sorin Grindeanu spune că ideile de a-l debarca pe premierul Bolojan sau de a ieși de la guvernare rămâne pe masă. Mesajul de la Cotroceni e clar. Coaliţia să rămână împreună, chiar dacă partenerii nu sunt deloc fericiţi în această relație.

Liderii coaliţiei s-au pus la masă la prima oră în biroul lui Sorin Grindeanu, pentru o şedinţă de criză.

"România are nevoie de un buget şi trebuie să tratăm cu responsabilitate acest lucru. Mulţumesc.", a spus Ilie Bolojan, premierul României la începutul şedinţei.

Fisura a apărut ieri, în comisia de buget-finanţe. PSD a cerut ca bugetul de 1,7 miliarde de lei pentru ajutoarele temporare destinate pensionarilor şi copiilor cu dizabilităţi să fie suplimentat cu încă 1,1 miliarde. Amendamentul a fost respins, după ce parlamentarii AUR au refuzat să voteze.

Reporter: S-a spus că PSD a luat ţeapă de la AUR, domnule Grindeanu. Simţiţi că aţi luat ţeapă de la cei de la AUR?

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD: Păi de ce, dacă n-am avut nicio înţelegere.

Supăraţi, social-democraţii au ameninţat că vor trânti tot bugetul pe 2026. De la Bruxelles, Nicuşor Dan a făcut apel la calm.

"Îi îndemn pe liderii politici să găsească soluţia de compromis astfel încât să avem bugetul. Cele 4 partide pro-occidentale din România sunt condamnate să guverneze împreună.", i-a sfătuit Nicuşor Dan, preşedintele României, pe liderii politici.

Două ore au durat negocierile între liderii coaliţiei. La final au găsit soluţia de compromis. Banii ceruţi de PSD pentru pensonari vor fi luaţi de la magistraţi.

"Am decis să reducem componenta de cheltuieli care ţinea de achitarea unor drepturi obţinute de magistraţi prin sentinţe care au fost câştigate anii trecuţi şi, practic, amânarea acestora pentru anii următori.", a mai spus Ilie Bolojan, premierul României.

În urma negocierilor din Coaliţie, liderii puterii au tăiat 1,6 miliarde de lei din Bugetul ICCJ. Jumătate din această sumă va acoperi pachetul social propus de PSD pentru pensionari şi alte categorii vulnerabile. În final, din 5 miliarde de lei alocate iniţial, Instanţa Supremă va rămâne cu un buget de 3 miliarde, iar plata salariilor restante pentru magistraţi va fi amânată pentru 2027.

Reporter Observator: Ce se întâmplă dacă sună Lia Savonea?

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD: N-am numărul.

Reporter: La ce răspuns vă aşteptaţi din partea magistraţilor care au decizii în instanţă câştigate?

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR: Nu ştiu. Aici nu mă pricep eu. Eu am acceptat această propunere, dar nu vreau să mă bag.

În schimb, PSD s-a angajat să retragă amendamentul la legea bugetului prin care cerea ca mamele în concediu de creştere a copilului, veteranii de război şi călugării să nu mai plătească contribuţia la asigurări de sănătate.

Peiu: Vă susţineţi amendamentul?

Zamfir: Nu!

Peiu: A, nu-l susţineţi! Mulţumim. Bravo! Bravo pentru sinceritate.

Înţelegerea de astăzi nu rezolvă criza din coaliţie. PSD se pregăteşte de o şedinţă în care va decide dacă cere demiterea lui Ilie Bolojan sau ieşirea de la guvernare.

"Nu s-a anulat absolut nimic. Vorbim de o consultare pe care o să o facem în interiorul PSD după aprobarea bugetului.", a mai precizat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

"Poate continua coaliţia în actualele condiţii?", se întreabă Ilie Bolojan, premierul României.

După compromisul dintre liderii coaliţiei, votul pe buget din comisie a mers pe repede înainte. Obiecţii au venit doar de la grupul AUR.

"Prezent, nu votez.", a exclamat Petrişor Peiu, senator AUR.

În toiul scandalului, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, avertizează: "Atenţie la deficitul ăsta, nu se poate să nu-l corectăm. Dacă nu-l corectăm, pierdem tot ce am câştigat în ultimele luni de zile: credibilitate, accesibilitate pe pieţele externe, rating de ţară şi aşa mai departe."

Dezbaterile în plenul parlamentului privind legea bugetului vor avea loc în această seară. Votul final este programat pentru mâine.

