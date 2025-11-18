Ședința liderilor Coaliţiei de aseară s-a încheiat cu un acord parţial în ceea ce privește reforma pensiilor magistraţilor.

Potrivit surselor politice, Guvernul insistă ca pensiile magisţratilor sa fie reduse la 70% din ultimul salariu net, precum și o perioadă de tranziție de 12 ani, în loc de 10, pentru atingerea vârstei standard de pensionare de 65 de ani.

Alte variante propuse pentru reforma pensiilor magistraților ar fi 75% din ultimul salariu net și o perioadă de tranziție de 12 ani până la atingerea vârstei de pensionare de 65 de ani sau 70% din ultimul salariu net și o perioadă de tranziție de 15 ani până la atingerea vârstei de pensionare de 65 de ani.

Pensia medie de la 5.000 de euro la 3.200

În fine, pensia medie ar ajunge de la 5000 de euro pe lună la 3200 de euro pe lună. Magistraţii, în schimb, cer ca pensia să fie egală cu 65% din salariul brut. O decizie finală nu a fost luată încă.

Liderii Coaliției așteaptă concluziile întâlnirii dintre președintele Nicușor Dan și reprezentanții magistraților, care, conform surselor Observator, va avea loc zilele următoare. Abia după șeful statului se va întâlni și cu liderii Coaliției de guvernare, iar apoi se va prezenta o formă finală a legii.

Pe de altă parte, tot la şedinţa Coaliţiei s-a discutat şi tăierea cu 10% din salariile în MAI, MApN şi Servicii secrete. Altfel spus, reducerea de 10% cheltuieli de personal în administraţia centrală să se aplice şi în Armata, Poliţie, Jandarmerie, Servicii secrete ca să îi mulţumească şi pe edili.

