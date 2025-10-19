Alegeri pentru Primăria Capitalei. Sondaj CURS: Daniel Băluţă - 25%, Cătălin Drulă - 18%, Ciprian Ciucu - 18%

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă (PSD), ar întruni 25% din voturi, dacă săptămâna viitoare ar avea loc alegeri pentru Primăria Capitalei, fiind urmat de deputatul Cătălin Drulă (USR) şi primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL), ambii cu 18%, relevă un sondaj CURS dat publicităţii duminică.

Sondajul a fost realizat în perioada 8 - 17 octombrie, pe un eşantion de 1.072 de respondenţi, reprezentativ pentru populaţia adultă a municipiului Bucureşti (18 ani şi peste). Marja de eroare este de ą3%, la un nivel de încredere de 95%.

Conform unui comunicat CURS, Anca Alexandrescu (independentă) este creditată cu 10%, iar Cristian Popescu Piedone (PNRR) cu 9%.

Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli) şi Mihai Enache (AUR) înregistrează câte 5%, urmaţi de Vlad Gheorghe (DREPT) şi Ana Ciceală (SENS), fiecare cu 3%.

Pentru Consiliul General, USR s-ar afla pe primul loc, cu 22% din voturi, urmat de PSD (21%) şi AUR (21%). PNL ar obţine 16%, iar Partidul Oamenilor Tineri şi S.O.S. România câte 5%, indică cercetarea CURS.

REPER se situează la 4%, iar Partidul Naţionalist Reformarea României la 3% .

Mai mult de jumătate dintre respondenţi (51%) consideră că în 2026 ar fi momentul potrivit pentru organizarea alegerilor în vederea desemnării unui nou primar general al Capitalei.

"Întrebaţi când ar fi momentul potrivit pentru organizarea alegerilor în vederea desemnării unui nou primar general, 51% dintre respondenţi consideră că în 2026, deoarece nu sunt bani acum. 28% spun că nu este o prioritate şi poate rămâne interimatul, iar 19% doresc organizarea alegerilor cât mai curând posibil", se explică în comunicat.

Dintre votanţii PSD, PNL şi USR, 22% consideră că partidele din coaliţie ar trebui să propună un candidat comun pentru funcţia de primar general, în timp ce 71% se opun acestei idei.

Mai mult de trei sferturi (80%) dintre bucureşteni susţin că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce doar 17% sunt de părere că ţara merge într-o direcţie bună, mai relevă sondajul CURS.

Totodată, 31% dintre subiecţii sondajului consideră că Bucureştiul merge într-o direcţie bună, în timp ce 65% spun că lucrurile merg într-o direcţie greşită.

Problemele care ar trebui rezolvate cu prioritate de către Primăria Generală sunt, conform cercetării, următoarele: traficul şi aglomeraţia (19%), nivelul de trai (16%), apa caldă şi termoficarea (15%), curăţenia şi salubritatea (14%), poluarea (12%) şi sănătatea, spitalele, medicamentele (10%), problemele administrative şi fiscale precum impozitele şi taxele (6%), starea drumurilor (4%), parcările (2%) şi transportul public (1%).

Nicuşor Dan are cea mai ridicată rată de imagine pozitivă (37%), dar şi o rată ridicată de opinii nefavorabile (60%). El este urmat de Daniel Băluţă (31% imagine bună, 65% proastă) şi Ciprian Ciucu (26% bună, 67% proastă).

Cristian Popescu - Piedone are 25% imagine bună, în timp ce lideri precum Cătălin Drulă şi Sorin Grindeanu sunt evaluaţi pozitiv de 22% dintre respondenţi.

La finalul clasamentului, Diana Şoşoacă (18%) şi Stelian Bujduveanu (16%) au nivelurile cele mai reduse de apreciere, indică sondajul CURS.

Conform CURS, sondajul din octombrie 2025 evidenţiază un climat urban dominat de nemulţumire şi scepticism, atât la nivel naţional, cât şi local. Bucureştenii reclamă probleme persistente de infrastructură, trafic şi termoficare, iar scena politică se prezintă fragmentată, fără lideri cu sprijin majoritar. Competiţia pentru Primăria Capitalei este deschisă, cu Daniel Băluţă uşor în faţă, urmat de Cătălin Drulă şi Ciprian Ciucu, dar fără un favorit clar. În plan politic, USR, PSD şi AUR domină scena locală, în timp ce restul partidelor se situează sub pragul de 10%, mai transmite CURS.

