Alexandru Muraru solicită AEP să blocheze decontarea cheltuielilor electorale ale AUR

Deputatul PNL Alexandru Muraru a sesizat oficial Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), acuzând partidul AUR de manipulare, propagandă mascată și finanțare ilegală a campaniei electorale. El solicită oprirea rambursării cheltuielilor electorale și declanșarea unei anchete.

"Am sesizat oficial Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) cu privire la posibilele încălcări grave ale legislației privind finanțarea campaniilor electorale: AUR a mințit, a manipulat și a încălcat legea. România nu se clădește pe impostură!", a transmis Muraru într-o postare pe Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Parlamentarul liberal a anunțat că a trimis o sesizare oficială prin care solicită "oprirea rambursării cheltuielilor electorale ale AUR și declanșarea unei anchete complete, în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale."

Muraru descrie "un tablou alarmant" în legătură cu desfășurarea campaniei AUR: "Investigațiile publice, completate de informațiile prezentate în sesizare, conturează un tablou alarmant al unei campanii bazate pe muncă neplătită, propagandă mascată și dezinformare finanțată din surse neclare."

El acuză că programul de internship al AUR ar fi fost, de fapt, o acoperire pentru activități ilegale: "Programul de "internship" promovat de AUR, în fapt o formă de exploatare politică a tinerilor, ar fi fost folosit pentru activități electorale ilegale, inclusiv pentru operarea unui call center și producerea de conținut politic, acțiuni interzise și nedeclarate conform legii."

Mai mult, campania online ar fi fost derulată prin metode ascunse, susține deputatul: "Campania online a AUR, desfășurată pe platforme precum TikTok și Facebook, a implicat cheltuieli de propagandă electorală neraportate, printr-o rețea informală de conturi false, pagini anonime și „site-uri fantomă”. Aceste mecanisme au fost folosite pentru a manipula opinia publică și a induce în eroare alegătorii în timpul campaniei electorale, inclusiv prin campanii de dezinformare despre alți candidați."

"Solicit Autorității Electorale Permanente să acționeze cu toată fermitatea și să oprească rambursarea oricărei sume provenite din cheltuieli ilegale. Legea trebuie să fie aceeași pentru toți – și pentru cei care țipă cel mai tare despre patriotism", a conchis Alexandru Muraru.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să plătiţi cash la livrarea coletelor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰