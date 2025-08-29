Numirea unor noi directori pentru serviciile secrete împarte apele la vârful Puterii. Preşedintele Nicuşor Dan ar vrea să impună persoane fără carnet de partid la şefia SIE şi SRI. Doar că liderii PSD şi PNL încearcă să păstreze tradiţia din ultimele decenii, iar cele două partide să-şi împartă serviciile de spionaj.

PSD a anunţat că nu va accepta persoane din zona suveranistă la şefia SRI sau SIE. Liberalii sunt, mai degrabă, rezervati. Sunt lideri PNL care n-ar fi strâmbat din nas la variantele propuse de preşedinte: diplomatul Marius Lazurca la şefia SIE şi avocatul şi impresarul FIFA Gabriel Zbârcea pentru şefia SRI. "Eu, inițial, am vrut să fac politică. Luasem post de judecător în București. Dar eu am vrut, disperat, să fac politică și credeam că fac politică conservatoare în cadrul Partidului Național Țărănesc. Numai că nu o puteam face ca judecător și am ales cea mai liberă și liberală profesie. Pentru mine era o manieră să fac și avocatură, și politică", a declarat Gabriel Zbârcea, avocat.

Preşedintele ar vrea să scoată serviciile secrete din zona influenţei politice

Casa de avocatură condusă de Gabriel Zbârcea apare într-un dosar DIICOT. Conturile societătii au fost puse sub sechestru de procurorii anti-mafia, într-un dosar care vizează devalizarea unei firme de medicamente. DIICOT a cerut confiscarea a 3,5 milioane de euro și 2,6 milioane lire sterline. Casa de avocatură acuză "o campanie profund nedreaptă si calomnioasă" care ar fi îndreptată împotriva avocatului Gabriel Zbârcea, după ce numele lui a fost vehiculat pentru şefia SRI. "În ianuarie 2005 am fost numit consilier al primului-ministru. Am avut șansa să întâlnesc niște miniștri, niște oameni adevărați. Era o coaliție PNL–PDL la momentul respectiv, cu niște nume foarte importante în politica românească în momentul acela", a declarat Gabriel Zbârcea, avocat.

Între timp, apar noi detalii despre diplomatul Marius Lazurca, cel care ar fi favoritul lui Nicuşor Dan pentru Serviciul de Informaţii Externe. Sunt surse care spun că şeful Statului l-ar fi cunoscut pe Lazurca în perioada studenţiei, la începutul anilor `90, atunci când amândoi studiau la Sorbona, celebra Universitate din Paris. Analiştii politici spun că preşedintele ar vrea să scoată serviciile secrete din zona influenţei politice. Doar că persoanele desemnate ajung, în final, la votul Parlamentului, iar asta înseamnă că sefii Serviciilor nu pot fi numiţi fără un acord cu partidele din Coaliţie.

"Probabil că Nicușor Dan încearcă să reia această formulă în care să nu mai converseze și cu partidele politice, ci pur și simplu să acționeze așa cum își dorește. E o mare problemă cu aceste servicii. De obicei ele conduc civilul, nu structurile civile le conduc pe ele. Ar trebui să fie o persoană care să deschidă serviciile, să le facă transparente", a declarat Andrei Ţăranu, analist politic. Profesorul Valentin Naumescu, vehiculat și el pentru șefia SRI, a anunțat astăzi că nu este interesat de acest post. Surse politice spun că Nicușor Dan l-ar putea numi, totuși, în echipa de consilieri de la Palatul Cotroceni, alături de fostul premier Ludovic Orban.

