SRI nu are şef din 2023, de la plecarea lui Eduard Hellvig. Nicuşor Dan pregăteşte numirile pentru şefia SRI şi SIE, dar numele vor trebui mai întâi agreate cu Coaliţia de Guvernare.

Pe cine pune Nicuşor Dan la şefia SRI şi SIE. SURSE: Două dintre numele luate în considerare - ProfiMedia

Serviciul Român de Informaţii (SRI) şi Serviciul de Informaţii Externe (SIE) ar putea avea noi şefi în curând. Preşedintele Nicuşor Dan pregăteşte numirile. SRI ar putea avea astfel un nou şef "plin" după doi ani. În 2023, Eduard Hellvig a renunţat la mandat şi a lăsat postul vacant. De cealaltă parte, la conducerea SIE se află Gabriel Vlase.

SURSE. Două nume pentru SRI şi SIE

Numirea şefilor serviciilor secrete este una dintre atribuţiile Preşedintelui României. Iar la aproape 100 de zile de la preluarea mandatului, Nicuşor Dan ar putea face aceste două numiri, notează surse Observator.

Potrivit informaţiilor Observator, Nicuşor Dan ia în calcul mai multe nume. Unul dintre ele este foarte cunoscut în lumea justiţiei, acesta venind din cadrul uneia dintre cele mai mari case de avocatură din România. De asemenea, pe lista preşedintelui se află şi un diplomat de carieră.

Aceştia sunt Gabriel Zbârcea, de la casa de avocatură Ţuca Zbârcea & Asociaţii, iar celălalt este Marius Gabriel Lazurca, ambasador al României în Statele Unite Mexicane.

Cine este Gabriel Zbârcea

Gabriel Zbârcea este managing partner în cadrul casei de avocatură Ţuca Zbârcea & Asociaţii. Acesta are experienţă în fuziuni, achiziţii, dreptul energiei şi al gazelor naturale, dar şi în programe de achiziţii militare şi a avut, conform informaţiilor de pe siteul firmei, "un rol esenţial în procesele de privatizare a întreprinderilor de stat, inclusiv în primele tranzacţii de privatizare din România în domeniul electricităţii, petrolului şi gazelor".

Gabriel Zbârcea a fost consilier de stat al premierului şi preşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), dar şi preşedinte al comisiei de privatizare a Băncii Comerciale Române (BCR).

În cadrul unui podcast la care a participat în calitate de invitat al asociatului său, Florentin Ţuca, Zbârcea spunea că este "un naţionalist şi un suveranist care a crezut şi crede în UE, dar într-o Europă a naţiunilor".

Un alt aspect important este acela că Gabriel Zbârcea a reprezentat Roşia Montana Gold Corporation în procesul în care firma canadiană a cerut despăgubiri în valoare de 6.5 miliarde dolari.

Gabriel Zbârcea a condus şi Liga Studenţilor din cadrul Universităţii Bucureşti între 1993 şi 1995.

Cine este Marius Gabriel Lazurca

Al doilea nume vehiculat este cel al ambasadorului României în Mexic. Marius Gabriel Lazurca a fost ambasador la Sfântul Scaun şi Ordinul Suveran Militar de Malta între 2006 şi 2010. Apoi a îndeplinit funcţia de ambasador în Republica Moldova între 2010 şi 2016, pentru ca între 2016 şi 2020 să reprezinte interesele României la Budapesta în calitate de ambasador.

În vârstă de 54 de ani, ambsolvent de studii umaniste şi doctorand al Universităţii Sorbona (Paris IV), Marius Gabriel Lazurca s-a opus politicilor revizioniste ale guvernului maghiar. Un episod marcant a avut loc în 2020, atunci când ambasadorul Lazurca a fost atacat de ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, pentru poziţia sa împotriva revizionismului maghiar, dar şi pentru o scrisoare trimisă de acesta altor ambasadori în care denunţa faptul că o politiciană maghiară de opoziţie a fost atacată şi insultată de partidul lui Viktor Orban.

"De aici nu se poate coborâ mai jos", spunea Szijjarto despre relaţiile bilaterale.

