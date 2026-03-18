A fost circ în Parlament la votul amendamentului privind ajutoarele one-off pentru pensionari. Deşi iniţial a fost anunțat ca adoptat, PNL a precizat că, conform regulamentului Senatului, nu a trecut. Reprezentaţii PSD au ieşit din sală. Senatorul Daniel Zamfir a spus că PSD nu mai participă la dezbaterea Bugetului.

UPDATE: În sală erau prezenți 51 de senatori, dar amendamentul a obținut doar 23 de voturi, fiind necesare 26 pentru a fi valid. Dacă parlamentarii AUR ar fi votat "abținere" ar fi picat amendamentul, însă ei au decis să nu participe deloc la vot, menținând poziția de neimplicare.

Iniţial fusese anunţat că amendamentul a trecut, decizie întâmpinată cu aplauze de PSD, însă s-a revenit rapid asupra procedurilor. PSD a cerut reluarea votului.

AUR nu a votat amendamentul

Partidul AUR a anunțat că nu va votează amendamentul privind acordarea ajutoarelor one-off pentru pensionari, nici în comisii și nici în plen, menținând poziția exprimată încă de la începutul dezbaterilor. În schimb, AUR susține amendamentele care prevăd scutiri de la plata CASS pentru mame, personal monahal, persoane cu dizabilități și veterani de război.

"Dacă autorii acestui amendament ar fi avut grijă de pensionari ar fi propus indexarea pensiilor, nu ajutoare one off", a declarat liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu.

Decizia AUR a fost comentată de Marius Budăi (PSD): "E jenant. Ditamai Coaliția, și tot nu suntem în stare să găsim 1 miliard de lei. Noi nu vom participa la votul pe acest amendament!"

Deputatul PNL Robert Sighiartău a precizat că s-au alocat 1,7 miliarde de lei pentru ajutoarele one-off, subliniind că acestea nu rezolvă problemele de fond și nu scot românii din sărăcie.

"Ideile astea cu ajutoare one-off nu au efecte pe termen mediu și lung. Nu scapă oamenii de sărăcie", a explicat Sighiartău, amintind și că legea responsabilității fiscale prevede că, dacă datoria publică depășește 55% din PIB, Guvernul trebuie să inițieze măsuri pentru a îngheța ajutoarele sociale.

UDMR a propus o soluție de compromis: diferența de 1,1 miliarde lei să fie rezolvată prin rectificarea bugetară, astfel încât plata să fie asigurată în a doua jumătate a anului, dacă situația economică permite.

Ministrul Ionel Bogan (PNL) a subliniat că "nu vom minți românii cu populisme și nu vom amaneta viitorul acestei țări. Fiecare leu care merge în deficit va genera împrumuturi și dobânzi".

Ministrul Muncii, Florin Manole, a adăugat că plata ajutoarelor trebuie să respecte protocolul coaliției și că nu poate acoperi facturi sau consum curent, iar ministrul Economiei Alexandru Nazare a precizat că, dacă încasările și situația economică permit, sumele restante pot fi discutate și acordate la rectificarea bugetară.

