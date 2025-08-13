Bolojan continuă reforma în ciuda blocajului din coaliție: Şedință cu șefii din subordinea Guvernului

În ciuda blocajului din coaliția de guvernare, premierul Ilie Bolojan continuă reforma pentru reducerea cheltuielilor și a deficitului bugetar. I-a convocat astăzi, la Palatul Victoria, pe reprezentanții instituțiilor aflate în subordinea Guvernului, pentru a discuta despre reorganizarea unor instituții, reducerea cheltuielilor și scăderea costurilor de personal.

Premierul Ilie Bolojan, conferință de presă pentru anunţarea unui pachet de măsuri dedicate reformei administrației publice locale, 18 iulie 2025 - Hepta

Premierul Ilie Bolojan continuă planul de reformă a administrației centrale, în pofida crizei din coaliţie după ce PSD a anunţat că nu mai participă la şedinţe.

Șeful Executivului i-a chemat astăzi la Guvern, pentru o ședință programată să înceapă la ora 11:00, pe șefii instituțiilor și autorităților publice aflate în coordonarea și finanțarea Guvernului, pentru a discuta despre reducerea cheltuielilor și tăieri de personal.

În subordinea Secretariatului General al Guvernului şi a premierului se află peste 30 de instituţii.

La nici două luni de la instalarea Guvernului, PSD a suspendat participarea la ședințele Coaliției și amenință că nu va susține în Parlament proiectele Executivului. Decizia blochează, pentru moment, numirile de prefecți, secretari de stat și șefi de agenții aflate în subordinea Guvernului.

Poziţia social-democraţilor amână şi negocierile pentru reducerea cheltuielilor Statului. Al doilea pachet de măsuri pregătit de Guvernul Bolojan ar trebui să cuprindă reforma administraţiei centrale, restructurări la vârful companiilor de stat şi reforma administraţiei locale.

