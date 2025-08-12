Al doilea pachet de măsuri pentru reducerea cheltuielilor statului este blocat de criza din coaliţie după ce PSD a anunţat că nu mai participă la şedinţe. Au rămas în aer şi negocierile pentru noi prefecţi şi secretari de stat, asa că Guvernul Bolojan funcţionează cu oamenii numiţi pe timpul fostului premier Marcel Ciolacu.

La nici două luni de la instalarea Guvernului, tensiunile dintre PSD şi partidele de dreapta au blocat funcţionarea Coalitiei. PSD ameninţă că nu va susţine nici în Parlament proiectele Guvernului. "Adoptarea unui Pachet pentru eliminarea privilegiilor, asta incluzând pensii speciale, reduceri de agenții. Reducerea numărului de membri în CA-uri, reducerea indemnizațiilor", a declarat Sorin Grindeanu, preşedinte interimar PSD. Decizia PSD de a suspenda prezenţa la şedinţele Coaliţiei blochează, pentru moment, numirile de prefecţi, secretari de stat şi şefi de agenţii din subordinea Guvernului. Poziţia social-democraţilor amână şi negocierile pentru reducerea cheltuielilor Statului. Al doilea pachet de măsuri pregătit de Guvernul Bolojan ar trebui să cuprindă reforma administraţiei centrale, restructurări la vârful companiilor de stat şi reforma administraţiei locale.

Liderii PNL şi USR fac apel la responsabilitate

Liderii PNL şi USR fac apel la responsabilitate şi cer PSD să revină la masa discuţiilor. "Nu cred că cineva își dorește în momentul de față să aruncăm în aer țara care are nevoie de Pachetul II cât mai rapid ca să putem merge înainte", a declarat Mircea Abrudean, preşedintele Senatului. "Acum, ceea ce PSD cere nu este nicio problemă. Eliminarea sinecurilor, diminuarea numărului de oameni în CA, diminuarea indemnizațiilor – toate fac parte din lucrurile discutate deja până acum", a declarat Ştefan Pălărie, senator USR. De cealaltă parte, la vârful PSD a început lupta pentru putere. Senatorul Titus Corlăţean a intrat in cursa pentru şefia partidului.

"Dacă intri în guvernare, regula spune în felul următor: intră puternic. Ești partidul nr. 1, chiar cu scorul ăla mai jalnic de 22%, dar am rămas totuși partidul nr. 1 în Parlament. PSD a votat deja, este la guvernare, e foarte greu să ieși. Dar dacă lucrurile nu funcționează, care e logica de a mai rămâne?", a declarat Titus Corlăţean, senator PSD. Liderii PSD au cerut şi continuarea investitiilor din programul Anghel Saligny pentru a reveni la şedinţele Coaliţiei. Premierul Ilie Bolojan a anuntat însă că fondurile au fost epuizate, iar ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, susţine că ar avea nevoie de patru miliarde şi jumătate de lei pentru a debloca proiectele oprite.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Ai încercat vreodată o dietă doar pentru că era un trend? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰