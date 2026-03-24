Bolojan, despre măsurile privind criza carburanţilor: "Nu putem anula creșterea prețurilor"

Guvernul nu a mai adoptat astăzi măsurile care ar fi putut tempera măcar puţin preţurile carburanţilor. Ordonanţa de Urgenţă care instituie situaţie de criză s-a blocat în avize între consilii şi ministere.

Ilie Bolojan dă asigurări că miercuri sau, cel târziu joi, actul normativ va fi adoptat. Premierul spune că a discutat cu marii operatori de pe piaţa românească de distribuţie a carburanţilor, atât în ceea ce priveşte preţurile, cât şi în ceea ce priveşte limitarea adasoului comercial.

Bolojan a mai precizat că indiferent de măsurile luate de Guvern, şocul de pe pieţele internaţionale provocat de conflictul din Orientul Mijlociu nu poate ocoli România, iar o parte dintre efecte vor fi resimţite şi de către români

"Mâine sau joi să adoptăm acest prim act normativ. Până acum, prin dialogul cu marile benzinării, ne-am asigurat că nu se mută creșterea direct în buzunarele românilor, ci că aceasta este mult mai lentă. În alte țări europene, prețurile sunt mai ridicate. Orice am face nu înseamnă că, în cele din urmă, putem anula această creștere a prețurilor. Acest blocaj din Golf are un impact global pe care nu îl putem evita.

Au fost discuții legate de limitarea adaosului comercial pentru carburanți, astfel încât să nu crească prețurile speculativ. O reducere de adaos este perfect suportabilă acolo unde lanțurile sunt integrate. Unde sunt doar comercianți, marja lor de adaos nu este foarte mare, iar o reducere la jumătate ar putea să îi ducă în situația în care să nu își poată acoperi costurile, asta au spus.

În această situație, efectul pieței ar putea fi să nu se mai aprovizioneze, ceea ce ar putea duce la penurie, mai ales în stațiile mici. Statul român își va asuma partea sa de contribuție. Niciun ban încasat în luna aceasta nu va rămâne în 'pușculița' Guvernului, nu pentru că nu ar fi nevoie, ci pentru că se dorește împărțirea costului. Orice vom face, nu putem menține prețurile la un nivel care să elimine complet impactul. Tot ce a încasat statul suplimentar trebuie să fie redistribuit, iar marii distribuitori, care pot obține venituri suplimentare în această perioadă, trebuie să contribuie și ei.

Acest prim pachet oferă condiții generale. Piața este încă volatilă. Există o combinație de combustibil în stoc, la preț mic, și combustibil la prețul zilei. Nu este previzibil ce se va întâmpla în Golf. Dacă am reduce taxele acum pentru toată lumea, în loc ca cetățenii să vadă reduceri, ar continua să vadă creșteri. Pentru transport și agricultură plătim deja miliarde. Scenariul reducerii este pe masă, dar doar după ce se ajunge la stabilitate și se vede clar ce s-a încasat și care sunt costurile", a declarat Ilie Bolojan pentru Euronews.

