Premierul Ilie Bolojan, prezent joi seară în platoul Observator, a vorbit despre măsurile fiscale, cât și despre disputele politice purtate în spatele acestor decizii. Acesta a declarat că propunerile PSD nu au fost ignorate în cadrul discuţiilor pentru finalizarea pachetelor de măsuri.

PSD face propuneri pentru reducerea deficitului şi s-a plâns că, la primul pachet, nu le luaţi în seamă. Acum le luaţi?

"Toate propunerile pe care le fac colegii din partidele politice, miniştrii, oameni politici, sunt preluate de Guvern, analizate, şi în condiţiile în care acestea sunt fezabile vă asigur că avem tot interesul să le punem în practică", a declarat, joi seară, în platoul Observator, premierul Ilie Bolojan.

Sunt fezabile propunerile PSD?

"O parte din propunerile făcute de colegii de la PSD legate de impozitare se regăsesc în acest pachet. Cererea lor de a se găsi nişte formule pentru a se asigura plata investiţiilor, pentru a se găsi nişte formule de înţelegere cu autorităţile locale, pe anumite proiecte şi prevederi legislative o punem în practică, avem un dialog constant cu autorităţile locale şi cred că asta este soluţia pentru a merge mai departe", a precizat Ilie Bolojan.

