Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Bolojan, despre propunerile PSD pentru reducerea deficitului. Social-democraţii au acuzat că nu sunt ascultaţi

Premierul Ilie Bolojan, prezent joi seară în platoul Observator, a vorbit despre măsurile fiscale, cât și despre disputele politice purtate în spatele acestor decizii. Acesta a declarat că propunerile PSD nu au fost ignorate în cadrul discuţiilor pentru finalizarea pachetelor de măsuri.

de Redactia Observator

la 21.08.2025 , 19:47
Ilie Bolojan, în platoul Observator Bolojan, despre propunerile PSD pentru reducerea deficitului

PSD face propuneri pentru reducerea deficitului şi s-a plâns că, la primul pachet, nu le luaţi în seamă. Acum le luaţi?

"Toate propunerile pe care le fac colegii din partidele politice, miniştrii, oameni politici, sunt preluate de Guvern, analizate, şi în condiţiile în care acestea sunt fezabile vă asigur că avem tot interesul să le punem în practică", a declarat, joi seară, în platoul Observator, premierul Ilie Bolojan.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Sunt fezabile propunerile PSD?

"O parte din propunerile făcute de colegii de la PSD legate de impozitare se regăsesc în acest pachet. Cererea lor de a se găsi nişte formule pentru a se asigura plata investiţiilor, pentru a se găsi nişte formule de înţelegere cu autorităţile locale, pe anumite proiecte şi prevederi legislative o punem în practică, avem un dialog constant cu autorităţile locale şi cred că asta este soluţia pentru a merge mai departe", a precizat Ilie Bolojan.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ilie bolojan psd masuri fiscale
Înapoi la Homepage
Motivul pentru care Cristi Borcea nu poate dormi noaptea! De la ce i se trag insomniile teribile
Motivul pentru care Cristi Borcea nu poate dormi noaptea! De la ce i se trag insomniile teribile
Mesajul ispitei Andrușca pentru Andrei Lemnaru, după difuzarea imaginilor intime cu logodnica lui la TV. Ce i-a transmis fata
Mesajul ispitei Andrușca pentru Andrei Lemnaru, după difuzarea imaginilor intime cu logodnica lui la TV. Ce i-a transmis fata
Adio, Universitatea Craiova! Transfer de ultimă oră, înainte de decisivul cu Bașakșehir. Exclusiv
Adio, Universitatea Craiova! Transfer de ultimă oră, înainte de decisivul cu Bașakșehir. Exclusiv
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă mai permiteţi să cumpăraţi toate rechizitele înainte de începerea şcolii?
Observator » Ştiri politice » Bolojan, despre propunerile PSD pentru reducerea deficitului. Social-democraţii au acuzat că nu sunt ascultaţi