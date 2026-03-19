Premierul Ilie Bolojan a anunțat, după discuțiile cu liderii coaliției de guvernare, că s-a găsit o formulă pentru deblocarea negocierilor privind bugetul de stat pe 2026, care să permită susținerea pachetului social în coaliție fără creșterea deficitului. Astfel că dezbaterile din Comisia de buget-finanţe vor fi reluate, urmând ca vineri să fie votat bugetul.

"Avem o responsabilitate să deblocăm discuțiile legate de buget. Ținând cont de situația bugetară, de criza care ține de războiul din Golf, s-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținută de coaliție. Aveam două posibilități: prima era să creștem deficitul cu suma necesară amendamentelor din Parlament. Nu am ales asta. Am decis să reducem componenta de cheltuieli de la drepturi obținute de magistrați în anii trecuți și practic amânarea lor", a declarat Ilie Bolojan.

Astfel, o parte din sumele alocate pentru plata salariilor restante ale magistraților ar urma să fie amânate pentru încă un an, pentru a putea finanța pachetul social propus de PSD fără a afecta deficitul bugetar. Inițial, varianta tăierii de fonduri de la proiectele de investiții fusese analizată, însă a fost abandonată pentru a nu genera conflicte cu autoritățile locale.

Însă, potrivit unor surse politice și Social-Democrației, au făcut un compromis. Asta pentru că premierul Ilie Bolojan le-a cerut să retragă amendamentul privind scutirea de la plata CASS în cazul mamelor aflate în concediu maternal, în cazul veteranilor de război și a personalului monahal.

Blocajul bugetar a apărut după ce amendamentul PSD privind suplimentarea cu 1,1 miliarde de lei a bugetului Ministerului Muncii pentru ajutoare sociale a fost respins de două ori în Comisia de Buget-Finanțe. Decizia finală a fost discutată joi de liderii coaliției în biroul președintelui PSD, Sorin Grindeanu, la care au participat și Dominic Fritz (USR), Kelemen Hunor (UDMR), Ilie Bolojan (PNL) și Varujan Pambuccian (minorități).

Important de menționat este că bugetul Instanței Supreme trecuse zilele trecute de Parlament în comisiile reunite de buget finanțe. Înalta Curte de Casație și Justiție are în acest an alocat un buget de 5 miliarde de lei. Este o creștere de aproape 50% față de anul trecut.

