Scandalul din jurul bugetului de stat pe 2026 se prelungește, după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a convocat o ședință a coaliției de guvernare pentru joi dimineață, la ora 10.00, în biroul său de la Camera Deputaților. Printre scenariile luate în calcul pentru a face rost de 1,1 miliarde de lei, suma necesară pentru deblocarea bugetului, se află amânarea plăţii unor datorii ale statului, adică redistribuirea unor sume din banii alocaţi pentru salariile restante ale magistraților, potrivit surselor Observator.

UPDATE: Membrii Comisiei de Buget şi liderii de grup au fost chemaţi şi ei în biroul lui Grindeanu.

Au intrat şeful Comisiei Bogdan Huţucă (PNL), deputatul Gabriel Andronache (PNL), Miklos Zoltan (UDMR), Sorin Şipoş (USR), Csoma Botond (UDMR)

Chamrea acestora în biroul lui Grindeanu este un semn că situaţia bugetului se deblochează.

În biroul liderului PSD Sorin Grindeau au intrat, rând pe rând, preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, preşedintele USR, Dominic Fritz, şi liderul Grupului minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian.

"România are nevoie de un buget şi trebuie să tratăm cu responsabilitate acest lucru", a spus premierul Ilie Bolojan, la Palatul Parlamentului.

Blocajul survine după scandalul din Comisia de Buget-Finanțe, unde amendamentul PSD privind ajutoarele one-off pentru pensionari a fost respins.

Liderii coaliției urmează să discute în continuare scenariile posibile, cu scopul de a debloca situația și de a asigura aprobarea unui buget responsabil pentru 2026.

Surse Observator au spus că una dintre variantele de compromis propuse iniţial de Ministerul Finanţelor ar fi să amâne pentru încă un an plata unor datorii ale Statului, plăţi care nu sunt urgente şi care fusese deja amânate pentru doi ani, adică să ia un miliard din banii alocaţi pentru salariile restante ale magistraţilor.

Bugetul ÎCCJ este de aproape 4,94 miliarde de lei, majorat cu 48% față de anul trecut, tocmai pentru plata salariilor restante și a drepturilor câștigate în instanță.

Aseară era în discuție și varianta să se taie un miliard de lei de la proiectele de investiții, dar a picat, pentru că ar fi intrat în conflict cu primarii.

Amendamentul PSD, respins de două ori

Miza disputei este amendamentul PSD care prevedea suplimentarea cu 1,1 miliarde de lei a bugetului Ministerului Muncii pentru ajutoare sociale. Ministerul Finanțelor s-a opus, invocând impactul asupra deficitului bugetar. Iniţial fusese anunţat că amendamentul a trecut, decizie întâmpinată cu aplauze de PSD, însă rezultatul s-a schimbat rapid din cauza procedurilor. PSD a cerut reluarea votului. Amendamentul nu a întrunit numărul necesar de voturi nici a doua oară: 23 "pentru", 19 "împotrivă" și o abținere, sub pragul de 26 de voturi considerat necesar de conducerea ședinței.

