Guvernul pregătește noi tăieri, de această dată în ministere. Pachetul 3 de măsuri de austeritate ar lua teoretic de coarne taurul din administrația centrala, greoi si cheltuitor. Poliţiştii, piloţii și angajații Curții de Conturi nu se vor mai putea pensiona anticipat. Între timp, liderii coaliţiei trebuie să găsească soluţii şi pentru rectificarea bugetară.

"E nevoie de reducerea aparatului din instituțiile centrale. Lucruri care să însemne, de exemplu: interdicția cumulului pensie cu salariu mi se par că ar fi un lucru bun pentru că decât să reducem un post al unui om care nu are altă sursă de venit, dacă tot ai plecat la pensie la 50 de ani, cred că poți să-ți găsești un loc de muncă fiind un om valoros în sectorul privat", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. Guvernul va scădea perioada șomajului. În plus, premierul vrea ca polițiștii, piloții, diplomații și angajații Curții de Conturi să nu se mai poată pensiona anticipat. Pachetul 3 va conține și măsuri pentru creșterea producției de energie și va fi asumat de Guvern în Parlament.

Executivul pregătește rectificarea bugetară

Până atunci, Executivul pregătește rectificarea bugetară. Ministerele au rămas fără bani şi cer fonduri suplimentare de 80 de miliarde de lei. Executivul nu are, însă, resurse. Cele mai multe dintre instituţii vor avea bugetele mai mici, potrivit surselor Observator. "Această rectificare de buget este una destul de tensionată, pentru că suntem puternic presaţi de zona de investiţii. Aşa cum ştiţi am supracontractat sume importante din proiectele pe fondurile europene. Practic ne-am dublat sumele care ne-au fost alocate", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. "Suntem în discuții, cred că toate ministerele au o proiecție în ceea ce privește necesarul. Suntem optimiști că vom asigura toate sumele necesare", a declarat Radu Marinescu, ministrul Justiţiei. Se vor putea da bani în plus doar pentru plata pensiilor, a dobânzilor la împrumuturile statului, sănătate, asistenţă socială şi investiţii.

Articolul continuă după reclamă

"80 de milioane, se pot doar 20, sunt 30, au fost 150 mld la începutul anului, nu vă supărați pe mine... toată această chestiune ne-a fost prezentată pe repede înainte în coaliție fără a intra în amănunte. Azi o să am o discuție cu toți miniștrii PSD", a declarat Sorin Grindeanu, preşedinte interimar PSD. "80 de miliarde în plus n-au de unde să fie dați, dar nu văd de unde ar putea fi 25. În primul rând ar trebui să se taie de la evaziune, avem 9 miliarde euro furați, apoi de la cheltuieli complet inutile. Tare îmi e că depășim 9% deficit și o să vorbim din nou de creșteri de taxe, de TVA", a declarat Gabriel Biriş, expert fiscal. Săptămâna aceasta, premierul a negociat la Bruxelles deficitul bugetar din acest an: 8,4% din PIB, deşi ţinta iniţială era 7%.

"Noi, cetățenii României, n-ar trebui să ne bucurăm pentru că asta înseamnă alte credite, alte dobânzi foarte mari la împrumuturi și tot noi le plătim. Practic, în momentul de față, politicienii se bat pe împărțit banii noștri", a declarat Gabriel Biriş, expert fiscal. Rectificarea bugetară va fi pusă în transparenţă zilele acestea şi va fi adoptată de Guvern săptămâna viitoare.

Florentina Lazăr Like În Guvern se iau cele mai importante decizii pentru noi, românii. Se majorează sau scad pensiile și salariile, se măresc taxele și impozitele, se fac sau se mimează reforme. ➜

Întrebarea zilei Îl susţineţi pe premier în ceea ce priveşte reducerea pensiilor magistraţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰