Bolojan a anunţat măsurile din Pachetul 3. Sunt vizate pensionările anticipate şi perioada şomajului

Premierul Ilie Bolojan a prezentat într-o conferinţă de presă ce va conţine Pachetul 3 de măsuri pe care guvernul îl pregăteşte în această perioadă. "Având în vedere complexitatea pachetului pe administraţie publică, care nu se referă, deci, la reducerea efectivă de posturi, ci are foarte multe lucruri în el, unul dintre cele mai importante este dreptul autorităţilor publice de a autoriza jocurile de noroc în fiecare localitate şi de a le taxa, de exemplu, dar foarte multe lucruri care înseamnă eficienţă în administraţie, aprecierea mea este că acest pachet, dat fiind complexitatea lui, nu poate fi trecut decât printr-o asumare de răspundere, aşa cum au fost şi celelalte două pachete. În măsura în care coaliţia va cădea de acord, pe lângă acest pachet, care ar putea fi asumat în perioada următoare şi sper că săptămâna viitoare vom ajunge la o concluzie, pentru că deja am discutat destul de mult pe această temă şi deci toate analizele sunt făcute şi analizând toate aspectele care au fost raportate încă o dată, se constată că nu sunt mari modificări faţă de datele iniţiale, cel puţin la numărul de angajaţi efectiv, acest pachet poate fi completat cu multe altele. Gândiţi-vă că e nevoie de reducerea aparatului din instituţiile centrale şi conform protocolului coaliţiei, această reducere este trecută în mod evident acolo şi un astfel de proiect, care stabileşte nişte reguli generale de reducere a aparatului în administraţia centrală, în serviciile deconcentrate, poate să fie partea acestui pachet", a spus premierul.

Bolojan a precizat şi interdicţia cumulului pensiei cu salariul. "Mi se pare că ar fi un lucru bun pentru că, decât să reducem un post al unui om care nu are altă sursă de venit, dacă tot ai plecat la pensie la 50 de ani şi totuşi vrei să lucrezi, cred că poţi să-ţi găseşti un loc de muncă fiind un om valoros în sectorul privat şi în felul acesta, o astfel de măsură şi un întreg ansamblu care ţine de reducerea aparatului central, ar putea intra", a arătat el. Şeful Executivului a mai spus că sunt şi alte măsuri care ţin de fuziuni, de comasări de instituţii în aşa fel încât acolo de unde, din analizele care se fac, rezultă clar că nu s-ar întâmpla nimic dacă instituţii ar fi fuzionate, să fie cuprinse acest pachet. Potrivit premierului, pachetul ar mai cuprinde clarificări de vârste de pensionare şi eliminarea posibilităţii de pensionări anticipate, reducerea perioadei de şomaj, susţinerea unor proiecte de dezvoltare economică.

"Avem două zone foarte importante pe care putem să creştem în anii următori. Dacă vrem să nu avem creştere de inflaţie mai mare sau o recesiune, preţul energiei este un element important şi trebuie să ne concentrăm pe proiectele care cresc producţia de energie în România. Asta înseamnă componentele care sunt astăzi în lucru. Gândiţi-vă că batem pasul pe loc la centrala de la Iernut, realizată în proporţie de 90% de nu ştiu câţi ani de zile. Câţi ani mai trebuie ca să finalizăm o centrală care ar însemna un aport important de energie în sectorul energetic, într-o bază constantă şi care ne-ar reduce foarte mult problemele care le avem seara, când importăm, atunci când fotovoltaicul scade foarte mult, cantităţi de energie la preţuri foarte mari. Ar trebui să ne susţinem proiectele care înseamnă acumulare de energie. Sunt foarte importante. Noi ce am făcut, am făcut eficienţă energetică la oameni acasă, am finanţat panouri fotovoltaice şi alte surse, dar nu am atacat eficienţa sistemului naţional de energie şi, prin scăderea capacităţilor de producţie, prin introducerea în sistem a unor surse variabile de energie, cum este eolianul sau fotovoltaicul, nu ne-am gândit la stocare şi trebuie să lucrăm pe stocare. Asta înseamnă proiecte mari de stocare, asta înseamnă proiecte de pompaj din marile lacuri, în aşa fel încât să pompezi apa la prânz, când energia este la preţ, practic zero. (..) Asta înseamnă simplificarea autorizării hidrocentralelor, în aşa fel încât să nu mai poate fi blocate prin procese, prin atacarea a vizelor de mediu, lucrările la hidrocentrale, pentru că şi aici există un potenţial de a ne pune într-un termen relativ scurt, de 1-2 ani de zile, o parte din hidrocentralele care sunt în stadii foarte avansate, de peste 80%, în funcţiune", a arătat Ilie Bolojan.

Potrivit premierului, sunt doar câteva elemente care pot fi cuprinse şi care înseamnă nu doar eficienţă, nu doar reduceri, ci înseamnă în aceeaşi măsură măsuri pentru o economie mai sănătoasă, pentru creştere economică, pentru că asta va rezolva problema în viitor.

