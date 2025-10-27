Premierul Ilie Bolojan a afirmat că nu îşi doreşte să fie şeful Guvernului "în orice condiţii", ci mai degrabă vrea să facă "ceea ce trebuie" cât timp deţine această funcţie.

- Bolojan: "Orice premier va ajunge cu spatele la zid dacă nu se iau aceste măsuri" - Facebook

"Oricine vine în guvernare, indiferent cine va fi premierul şi ce coaliţie are în spate, va ajunge cu spatele la zid dacă nu se iau aceste măsuri şi deci tot ce am propus în această perioadă a fost pe această linie şi evident să corectăm nedreptăţile, prin urmare eu am respectat toate partidele. Miza mea nu este să fiu premier în orice condiţii.

Miza mea este să fac ceea ce trebuie cât timp sunt premierul României. Dacă partide din coaliţie, dacă oameni politici au soluţii mai bune, să le spună şi dacă nu le convine guvernul pot iniţia acţiuni parlamentare pe componenta de moţiuni de cenzură, pot să fac o majoritate aşa cum o vor şi premierul pleacă", a declarat Bolojan duminică seara, la Digi 24.

Premierul a notat că respectivii oponenţi ar fi trebuit să acţioneze în urmă cu mult timp, având în vedere că la momentul desemnării şefului Executivului "n-a fost un entuziasm cine să fie premier". "Nu m-aţi văzut potenţând conflicte, încerc să să port un dialog cu toţi colegii în aşa fel încât să rezolvăm problemele ţării noastre. Asta este miza pentru noi", a mai spus Bolojan.

