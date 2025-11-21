Tăierea cheltuielilor cu 10% şi concedieri în aparatul bugetar. Este anunţul făcut astăzi de premierul Ilie Bolojan, care a detaliat cum se vor face disponibilizările şi cine sunt primii vizaţi. Preşedintele Nicuşor Dan crede, însă, că nu este neapărat nevoie de reducerea salariilor, dar, dacă se va ajunge acolo, miniştrii şi parlamentarii vor suferi şi ei.

Premierul a explicat cum se vor aplica tăierile de 10% în aparatul bugetar. "Percepția că se vor reduce cu 10% toate salariile, ceea ce nu are nicio legătură cu realitatea și nu își propune să facă Guvernul. Orice reducere de cheltuieli se poate face, orice leu care e cheltuit nejustificat sau poate fi economisit, trebuie să o facem de peste tot", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Prim-ministrul a anunțat un val de concedieri

Prim-ministrul a anunțat un val de concedieri, atât în Primării, cât și în ministere și instituțiile din administrația centrală. "Acolo unde se dovedește că avem personal în plus oameni care nu performează, care sunt duși în spate de alții ele trebuie desființate. Acolo unde pot fi reduse cheltuieli de personal sau nu peste tot trebuie făcut acest lucru", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. Decizia finală în privinta tăierilor de sporuri si salarii a fost amânată - coaliţia va lua hotărârea după alegerile pentru primăria Capitalei.

"Discuţia este abia la început, eu sunt mediator, o să ascult toate părţile şi în măsura în care e nevoie de opinia mea mă voi pronunţa", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. În schimb, reducerea veniturilor cu 10% s-ar putea aplica inclusiv politicienilor. "Nu cred că se întâmplă nimic dacă se reduce suma forfetară cu 10% la parlamentari", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. În plus, șeful Guvernului a anunțat o reformă de amploare în toate companiile de stat.

"Cele care nu pot fi salvate trebuie închise. Avem companii 27 care sunt într-o situație dificilă doar anul trecut pierderi 1,2 miliarde și mai acumulează din trecut peste 5 miliarde, dacă nu vom interveni vor rămâne o gaură neagră. Sunt cam 83 de companii care au plăți restante de 6,5 miliarde lei, din care 30% către bugetul de stat", a declarat Ilie Bolojan. Potrivit premierului, anul trecut, companiile de stat au primit de la buget subvenții de peste 8 miliarde lei.

