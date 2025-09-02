Ce crede Bolojan despre cât câştigă judecătorii: "4.000-5.000 € net e un salariu bun în orice ţară europeană"

Premierul Ilie Bolojan îşi menţine opinia conform căreia judecătorii români au salarii bune şi afirmă că, şi după modificările privind cuantumul pensiilor, acestea tot vor fi unele mari, comparativ cu pensia medie la nivel naţional. În ceea ce priveşte volumul de muncă al judecătorilor, el susţine că "pentru a reduce acest volum de lucru e nevoie de organizare în interior, e nevoie de practici unitare în zona de justiţie, sentinţe identice la instanţe diferite, în speţe identice", dar şi legi clare.

Ilie Bolojan a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, dacă e de acord că judecătorii români îşi merită salariile, având în vedere declaraţia preşedintelui Nicuşor Dan că judecătorii din România lucrează dublu faţă de omologii săi din alte ţări europene.

"Sunt de acord că judecătorii din România au salarii bune, un salariu de 4.000-5.000 de euro net este un salariu bun în orice ţară europeană, mai ales în România, că, şi cu punerea în practică a proiectului de lege care este în momentul de faţă în procedura parlamentară, vor avea nişte pensii bune raportat la pensia medie din România, chiar dacă mai mici decât cele de astăzi, care este anormal să fie egale cu ultimul salariu, şi nu facem decât prin acest pachet de măsuri să ne integrăm în procedura standard europeană, adică pensionarea la limita de vârstă normală, aşa este în toată Europa, şi o valoare de aproximativ 70%, pensie, din venitul net realizat în ultimii ani de activitate", a răspuns şeful Guvernului.

În ceea ce priveşte volumul de muncă al judecătorilor, Bolojan a susţinut că unele modificări trebuie să vină chiar din interiorul sistemului judiciar, relatează News.ro.

"În ceea ce priveşte volumul de lucru, pentru a reduce acest volum de lucru e nevoie de organizare în interior, e nevoie de practici unitare în zona de justiţie, sentinţe identice la instanţe diferite, în speţe identice, ca să fie o autoritate de lucru judecat, şi e nevoie din partea noastră, a celor din lumea politică, de legi clare, de legi bune, care să nu genereze interpretări, care să nu complice lucrurile. Dacă lucrăm la aceste trei măsuri, cu siguranţă, în anii următori, lucrurile pot să reintre şi din punct de vedere al volumului de activitate într-o zonă, adică să scadă volumul de activitate şi să se scurteze procesele şi, odată cu rămânerea în activitate a oamenilor cu experienţă, să avem o calitate mai bună în actul de justiţie, pentru că magistratura este o instituţie fundamentală a statului nostru", a spus Ilie Bolojan.

