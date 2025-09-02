De ce nu a ținut cont Bolojan de propunerea președintelui la pensiile magistraților. Explicația premierului

Propunerile președintelui Nicușor Dan privind pensiile magistraților nu au fost incluse în proiectul de reformă asumat în Parlament deoarece nu au fost depuse formal ca amendamente, susţine Ilie Boloja. Premierul a avertizat din nou că Guvernul nu va mai avea "legitimitate" să facă reformă dacă proiectul nu va trece de Curtea Constituțională.

Președintele Nicușor Dan s-a implicat săptămâna trecută în negocierile de la Palatul Victoria privind pensiile magistraților. Șeful statului a propus ca perioada de tranziție să fie modificată de la 10 ani la 15 ani, adică să se ajungă la vârsta de pensionare de 65 de ani abia în anul 2040. În proiectul final a rămas însă 10 ani, adică 2036. În plus, ar fi propus și ca pensia magistraților să fie stabilită la 75% din salariul net, dar în proiectul asumat luni seara de Guvern a rămas 70%.

Premierul Ilie Bolojan a explicat, marți, că la adoptarea reformei fiscal-bugetare privind judecătorii și procurorii nu s-a ținut cont de propunerea președintelui Nicușor Dan pentru că nu a fost depus în Parlament un amendament în acest sens.

"Cred că fiecare om care ocupă o funcție publică, ministru, premier, președinte de partid, președintele României, are puncte de vedere vis-a-vis de un proiect sau altul. Și dânsul a avut un punct de vedere. Un punct de vedere trebuie transpus, în practică, într-o modalitate în care poate fi transpus. Gândiți-vă că noi am avut un pachet care a fost dat în consultare către instituțiile care reprezintă sistemul judecătoresc din România, CSM-ul, de exemplu, dacă din Parlament nu ne-a venit o propunere de modificare pe componenta de amendamente, înseamnă că nu poți să modifici un proiect din moment ce l-ai promovat și pus în consultare într-o anumită formă, decât dacă îți vin amendamente. Și așa cum ați văzut, acolo unde au venit amendamente din Parlament, o parte au fost acceptate, o parte au fost respinse. Pe componenta de magistrați nu am avut un astfel de amendament", a explicat Ilie Bolojan, marți, într-o conferință de presă.

Articolul continuă după reclamă

El și-a menținut decizia conform căreia, dacă proiectul care vizează pensiile magistraților nu va trece de Curtea Constituțională, Guvernul nu va mai avea "legitimitatea" de a lua măsuri similare pentru alte domenii de activitate în care angajați din sectorul public au privilegii. "Am explicat și data trecută că, atunci când ai un proiect foarte important, care este un jalon pentru a lua alte decizii asemănătoare, dacă el nu trece, e greu de presupus că un guvern mai are legitimitatea să vină cu măsuri asemănătoare în alte domenii", a adăugat Ilie Bolojan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi încercat până acum "dieta deceniului" - postul intermitent? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰