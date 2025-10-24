Criza din Coaliţie se adânceşte. Fără un acord cu premierul, liderul PSD Sorin Grindeanu a negociat azi, în Parlament, cu cei mai influenţi şefi din Justitie, judecătoarea Lia Savonea şi procurorul general Alex Florenţa. Magistraţii au cerut păstrarea privilegiilor şi pensii mai mari decât cele propuse de Ilie Bolojan. Liderul PNL a reacţionat dur. I-a invitat pe social democraţi să dea jos Guvernul şi să facă alianţă cu AUR dacă au nemulţumiri.

În biroul şefului PSD au ajuns în această dimineaţă şefa Instanţei Supreme, Lia Savonea, procurorul general al României, Alex Florenţa, şi şefa Consiliului Superior al Magistraturii, Elena Costache. Toţi au încercat să apere privilegiile magistraţilor şi au cerut mai multe concesii în negocierile cu liderii PSD. "Să încerc să deblochez lucrurile și să dăm drumul la un dialog, fiindcă în acest moment sistemul de Justiție e în grevă. Este absolut normal să ținem cont și de ce spune sistemul de Justiție, dar să ținem cont și de ce vrea societatea în acest moment", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD.

Cea mai mare pensie aflată în plată depăşeşte 56.000 de lei net

O variantă de compromis ar fi o pensie specială egală cu 80% din ultimul salariu net şi o perioadă de tranziţie de cel putin 15 ani. Asta ar însemna ca vârsta de pensionare a magistratilor să atingă pragul de 65 de ani abia în 2040. În proiectul initţal, cel care a picat la CCR, pensiile speciale ar fi fost plafonate la 70% din salariul net, cu o perioadă de tranziţie de 10 ani. "E anormal ca, în orice domeniu de activitate, pensia să fie cât salariul. Adică să încurajezi oamenii să iasă la pensie când pot să mai muncească pentru societate", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Articolul continuă după reclamă

"Au fost discuții, dar nu poți să ții cont de opinia ca pensia să fie cât salariul. De asta nu putem ține cont. Adică sunt lucruri inacceptabile", a declarat Ilie Bolojan. "Ca să deblocăm lucrurile, eu cred că trebuie să începem de undeva. Dacă fiecare rămâne pe pozițiile acestea antagonice, nu o să rezolvăm lucrurile. Și rămâne în urmă doar un orgoliu", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD. Pe fondul tensiunilor din Coaliţie, Ilie Bolojan i-a invitat pe liderii PSD să dea jos Guvernul şi să se alieze cu AUR, partidul lui George Simion. Asta după ce Sorin Grindeanu a spus că şeful Guvernului ar trebui să plece acasă dacă va refuza negocierile cu magistraţii şi grupul de lucru propus de PSD.

"Orice partid consideră că Guvernul nu își face datoria are posibilitatea să depună moțiuni de cenzură și să facă o majoritate în Parlament cu AUR, cu cine se poate, ca Guvernul să plece. Nu e o problemă. Eu pot să plec mâine, dar să mi se spună care sunt soluțiile geniale care corectează aceste probleme și nu deranjează pe nimeni", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. Pensia medie a magistraţilor se ridică în prezent la peste 25.000 de lei in fiecare lună. Cea mai mare pensie aflată în plată depăşeşte 56.000 de lei net.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi făcut modificări de structură în apartament? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰