Nicuşor Dan a anunţat că Eugen Tomac şi-a depus mandatul , prin urmare a venit cu o nouă propunere pentru funcţia de premier al României: Adrian Veştea, şeful Consiliului Judeţean Braşov, membru PNL.

Cine este Adrian Veştea, premierul desemnat de Nicuşor Dan să formeze Guvernul - Inquam

Adrian Veștea este un apropiat al lui Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov, şi face parte din aripa pro-PSD/anti-Bolojan din PNL, alături de Cătălin Predoiu. Anul trecut, Veştea şi Thuma au fost surprinşi împreună la o petrecere în Poiana Braşov, unde au mai participat şi Sorin Grindeanu şi Laura Vicol.

Cu o carieră construită aproape exclusiv în administrația locală și regională, Veștea este perceput drept unul dintre politicienii PNL cu experiență executivă consistentă.

Născut la Râșnov în 1973, Adrian Veștea și-a început ascensiunea politică în administrația locală. Acesta a fost primar al orașului Râșnov timp de trei mandate consecutive, între 2004 și 2016, perioadă în care s-a concentrat pe proiecte de infrastructură și dezvoltare locală.

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În 2016 a fost ales președinte al Consiliului Județean Brașov, funcție pe care a ocupat-o până în 2023. În perioada acestui mandat, la Braşov s-a construit primul aeroport de la zero din România de după 1989, Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav.

În iunie 2023, PNL l-a propus pentru funcția de ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în Guvernul condus de Marcel Ciolacu. A ocupat această funcţie până în 2024, când a revenit la şefia Consiliului Județean Brașov.

El este prim-vicepreşedintele PNL.

Adrian Veştea a declarat că îşi doreşte un guvern politic.

"Îmi doresc un guvern politic care să-şi asume reforme reale şi care să menţină România pe direcţia pro-occidentală. Noi suntem a şasea ţară din Europa şi trebuie să punem un accent major pe dezvoltare, ceea ce voi face din prima zi", a declarat premierul desemnat.

Adrian Veștea cerea în luna mai ca PNL să rămână la guvernare, deși liberalii au votat moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR.

Potrivit declaraţiei de avere din 2024, Adrian Veştea deţinea peste 52.000 mp de teren agricol, 9700 mp de teren intravilan şi 5850 mp de teren forestier, toate în Râşnov.

Acesta mai are în proprietate o casă de 570 mp în Râşnov, un apartament de 51 mp în Braşov şi o casă de vacanţă de 278 mp în Râşnov.

Veştea deţine un autoturism Volkswagen Tiguan, iar în bănci are aproximativ 280.000 lei în conturi şi depozite, 30.000 de euro în conturi şi 20.000 de dolari în conturi. De asemenea, acesta a investit 200.000 lei în titluri de stat.