Cine este Ana Maria Geană, noul consilier de stat pentru românii de pretutindeni

Nicuşor Dan, preşedintele României, a prezentat, luni, noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.

Printre noii consilieri se regăseşte şi Ana Maria Geană, aceasta fiind desemnată consilier de stat pentru românii de pretutindeni în Administraţia Prezidenţială.

Despre Ana Maria Geană se ştie că a absolvit Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii Bucureşti (2013-2015) şi un program de masterat în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene în cadrul aceleiaşi facultăţi (2016-2018), potrivit datelor biografice publicate pe reţeaua LinkedIn, citate de agerpres.ro.

Ana Maria Geană a lucrat ca asistent al decanului Facultăţii de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine, din cadrul Academiei de Studii Economice (2018-2019), apoi a deţinut funcţia de consilier la Cancelaria prim-miniştrilor Ludovic Orban (2019-2021) şi Nicolae Ciucă (2021-2023), conform sursei citate.

Articolul continuă după reclamă

A fost consilier în Primăria Municipiului Bucureşti în mandatele deţinute de Nicuşor Dan şi a făcut parte din echipa de campanie pentru alegerile prezidenţiale.

Întrebarea zilei Aţi plăti mii de euro pentru plăcuţe de înmatriculare personalizate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰