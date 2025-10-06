Cine este Andreea Miu, numită de Nicuşor Dan consilier prezidențial la Secretariatul General

Nicuşor Dan, preşedintele României, a prezentat, luni, noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.

Printre noii consilieri se regăseşte şi Andreea Miu, aceasta fiind desemnată consilier prezidențial la Secretariatul General din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.

Andreea Mihaela Miu a fost numită consilier prezidențial, începând cu 1 noiembrie 2025, și va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale.

Anterior, Miu a ocupat funcția de șefă de cabinet a primarului general Nicușor Dan la Primăria Municipiului București, începând cu anul 2022.

De asemenea, Andreea Miu este avocat cu o experiență de peste 20 de ani, specializată în drept comercial, corporativ, energetic și fiscal. Ea deține un cabinet de avocatură care activează pe segmente variate de drept, inclusiv drept administrativ și bancar.

În noua sa funcție, Miu va coordona activitățile administrative ale Administrației Prezidențiale, inclusiv gestionarea resurselor umane, a patrimoniului și a logisticii instituției.

