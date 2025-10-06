Cine este Ştefan Dragomirescu, numit de Nicuşor Dan consilier de stat pentru administrarea patrimoniului
Nicuşor Dan, preşedintele României, a prezentat, luni, noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.
Printre noii consilieri se regăseşte şi Ştefan Dragomirescu, acesta fiind numit consilier prezidenţial pentru administrarea patrimoniului și logistică.
Ștefan Dragomirescu a fost numit consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale, începând cu 6 octombrie 2025. Această decizie face parte dintr-o serie de numiri anunțate de președintele Nicușor Dan, care și-a completat echipa de consilieri pentru a sprijini activitatea instituției.
Înainte de această numire, Ştefan Dragomirescu a ocupat funcția de șef al Serviciului Administrare Sedii în cadrul Primăriei Municipiului București. În această calitate, a fost responsabil de gestionarea logistică și operațională a spațiilor instituției, asigurându-se că sediile administrației locale funcționează în condiții optime.
În noua sa funcție, acesta va coordona activitățile administrative ale Administrației Prezidențiale, inclusiv gestionarea resurselor umane, a patrimoniului și a logisticii instituției. Această numire reflectă continuarea colaborării sale cu Nicușor Dan, începută în perioada în care acesta era primar general al Capitalei.
