Nicuşor Dan, preşedintele României, a prezentat, luni, noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.

Cine este Ştefan Dragomirescu, numit de Nicuşor Dan consilier de stat pentru administrarea patrimoniului - Profimedia

Printre noii consilieri se regăseşte şi Ştefan Dragomirescu, acesta fiind numit consilier prezidenţial pentru administrarea patrimoniului și logistică.

Ștefan Dragomirescu a fost numit consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale, începând cu 6 octombrie 2025. Această decizie face parte dintr-o serie de numiri anunțate de președintele Nicușor Dan, care și-a completat echipa de consilieri pentru a sprijini activitatea instituției.

Înainte de această numire, Ştefan Dragomirescu a ocupat funcția de șef al Serviciului Administrare Sedii în cadrul Primăriei Municipiului București. În această calitate, a fost responsabil de gestionarea logistică și operațională a spațiilor instituției, asigurându-se că sediile administrației locale funcționează în condiții optime.

În noua sa funcție, acesta va coordona activitățile administrative ale Administrației Prezidențiale, inclusiv gestionarea resurselor umane, a patrimoniului și a logisticii instituției. Această numire reflectă continuarea colaborării sale cu Nicușor Dan, începută în perioada în care acesta era primar general al Capitalei.

