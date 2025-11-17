Toate armele pe masă pentru scaunul de la Capitală. Cursa electorală se ascute înainte de campanie. Răsturnări de clasament, programe şi susţineri din diferite direcţii politice şi de la cel mai înalt nivel. Aşa se încheie ultima zi în care s-au depus dosarele de candidatură pentru locul lăsat liber de Nicuşor Dan.

Ultima zi, ultimele candidaturi depuse. Independentul Vlad Gheorghe şi Ana Ciceală, de la SENS, au adus dosarele cu semnăturile la biroul electoral. "Sunt singurul candidat independent veritabil și sunt viitorul primar care va desființa sectoarele și Ilfovul. Le cer bucureștenilor votul să desființeze această lăcomie a partidelor. Eu mă simt sprijinit de dl președinte pentru că împărtășim aceleași valori în aceeași măsură în care sunt sprijiniți alți candidați care au aceleași valori", a declarat Vlad Gheorghe. "Fără bani de la bugetul de stat au fost strânse semnături cu efortul acestor oameni efortul noastru au început în luna iulie şi de atunci am stat în stradă zi de zi pentru o candidatura curataă, curajoasă de la un om care lucrează de 10 ani pentru Bucureşti", a declarat Ana Ciceală.

Sunt 14 doritori care râvnesc la fotoliul pentru Capitală

În total, până în acest moment, sunt 14 doritori care râvnesc la fotoliul pentru Capitală, potrivit datelor încârcate pe biroul electoral municipal. Cursa este foarte strânsă, diferenţa între primii patru candidaţi este în marja de eroare. Cel mai recent sondaj AtlasIntel, la comanda Hotnews, îl plasează pe Ciprian Ciucu pe primul loc, cu puţin peste 19 procente (19.2%). Îl urmează, Daniel Băluţă, primarul de la sectorul 4. 18.6 procente sunt în dreptul candidatului PSD - iar ce vedem aici, o răsturnare a clasamentului între cei doi şi cel mai mic procent pe care şi-l împart faţă de celelalte case de sondare. Top trei este completat de Cătălin Drulă, candidatul USR - 18.1%. Pe patru Anca Alexandrescu, foarte aproape de Drulă, cu 17.9 procente. O surpriză este candidata SENS, Ana Ciceală, care apare cu peste 7 procente.

Sondajul CURS, în schimb, îl arată pe primul loc pe Daniel Băluţă. Apoi, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), cu câte 22%, iar Anca Alexandrescu este creditată cu 15%. Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli), influencerul care i-a făcut în 2024 campanie lui Călin Georgescu pe TikTok apare cu 5 procente. Aşa că fiecare candidat îşi foloseşte toate armele şi luptă pentru fiecare vot pe care l-ar putea atrage pe 7 decembrie. Ciprian Ciucu se bucură de susţinerea premierului Ilie Bolojan şi a celor de la REPER. Partidul a fost fondat de fostul premier Dacian Ciolos, desprins din USR. Dincolo de bătălia susţinătorilor, există şi scenariul retragerii unuia dintre candidaţi pentru a nu fragmenta votul de dreapta.

"Nu îi cer lui Cătălin Drulă să se retragă, îmi doresc o competiţie care să meargă până la capăt. Contează foarte mult candidatul şi viziunea lui, nu cred că mă avantajează sau dezavateajează că Nicuşor Dan se implică sau nu", a declarat Ciprian Ciucu. "Ne batem pentru idei diferite, eu cred în programul pe care Nicuşor Dan l-a avut. Alegerile sunt decise de cei care votează. Mi se pare artifical această diviziune în electorate cred că discutăm excesiv despre tactică electorală în lipsă de ei", a declarat Cătălin Drulă. Campania electorală începe pe 22 noiembrie și se va termina pe 6 decembrie, la ora 7:00, cu o zi înainte de deschiderea urnelor.

Bianca Iacob Like Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4. ➜

