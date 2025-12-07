Ciprian Ciucu a votat, duminică, în jurul orei 9, pentru primarul general. „Nu mai plouă, veniți la vot”, este îndemnul lui Ciucu.

Ciprian Ciucu a votat pentru Primăria Capitalei: Este foarte important ca fiecare să vină și să voteze

Ciucu a spus că a votat pentru integritate și face apel la bucureșteni să vină să voteze, pentru că "nu mai plouă". "Am votat cu inima împăcată pentru că am făcut tot ce am putut în această campanie și îi chem pe oameni la vot, să vină să voteze, să-și exprime votul", a spus Ciucu.

Acesta a afirmat că de acum înainte va fi unul dintre cei care va promova votul în două tururi, "pentru că am văzut că votul într-un singur tur poate să ducă la o fărâmițare foarte mare a spectrului politic. Cel puțin pentru primar, pentru altfel de legitimitate", a spus Ciucu.

Acesta va aștepta rezultatele, dar spune că este "foarte încrezător". Întrebat ce îi îndeamnă pe bucureșteni, pentru că prezența la urne este foarte slabă, Ciprian Ciucu a spus: "Nu mai plouă, deci să vină la vot! Era vremea bună".

”Am votat pentru proiecte, București dezvoltat, nu centru steril, pentru integritate, cu inima împăcată pentru această campanie. Îi chem pe oameni la vot. Din păcate este un singur tur. De-acum voi fi unul care va promova cel mai mult alegeri în două tururi. Aștept rezultatele diseară, sunt foarte încrezător. Au fost tot felul de manipulări prin sondaje de opinie. Rămân încrezător (…). Nu mai plouă, deci să vină la vot. Este foarte important ca fiecare să vină și să voteze. Dacă există un risc nu îmi dau seama, dar sunt încrezător”.

