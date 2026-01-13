Ciprian Ciucu: "Primăria Bucureşti nu are bani să treacă strada. Eu voi face ceea ce trebuie făcut"

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, declară că este imperios ca Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) să primească 70% din bugetul oraşului (cotele defalcate), pentru a evita falimentul.

El menţionează că va propune, în luna martie, un pachet de reforme, însă acestea nu vor fi suficiente pentru a acoperi datoriile generate de subvenţiile acordate STB şi Termoenergetica. Ciucu face apel la partidele din coaliţie, precum şi la sprijinul preşedintelui Nicuşor Dan şi al premierului Ilie Bolojan, pentru implementarea reformelor structurale necesare.

"Eu voi face ceea ce trebuie făcut, ceea ce este corect pentru oraşul nostru pe termen lung şi nu ceea ce este populist. Vor urma reforme, restructurări, comasări, tăieri de cheltuieli. Voi face ce este omeneşte posibil să eficientizez cheltuielile proprii şi ale subordonatelor. Îmi voi lua toate înjurăturile necesare, pe care alţi primari, din ultimii 20 de ani, le-au evitat cu graţie. Voi face ce e corect şi nu voi aştepta doar să vină banii de la guvern. În luna martie voi veni deja cu un prim pachet de reforme, pe care îl voi explica temeinic. Dar, din simulările pe care deja le-am făcut, NU va fi de ajuns! Oricât am tăia şi restructura şi eficientiza, nu vom putea acoperi datoriile generate de subvenţiile la STB şi Termoenergetica", a scris Ciucu, marţi, pe Facebook.

Primarul anunţă că va propune tuturor partidelor din Consiliul General şi din Parlament un pact, astfel încât Primăria Capitalei să devină o instituţie "funcţională, responsabilă şi capabilă să administreze şi să dezvolte" Bucureştiul.

"Mă bazez pe sprijinul domnului preşedinte Nicuşor Dan, care a declarat că nu va semna legea bugetului dacă principiile referendumului nu sunt aplicate, şi pe sprijinul domnului prim-ministru Ilie Bolojan pentru reformele structurale necesare. Fac apel la PSD, USR şi UDMR, partidele din coaliţia guvernamentală, să susţină decizii responsabile cu privire la viitorul Bucureştiului", adaugă Ciucu.

Potrivit primarului, în această lună, PMB a primit 317 milioane de lei, în condiţiile în care, în ianuarie 2022, primăria a primit 358 de milioane de lei, în ianuarie 2023 au fost alocaţi 488 de milioane de lei, în ianuarie 2024 - 551 de milioane de lei, iar în ianuarie 2025 - 400 de milioane de lei.

"Problema structurală a bugetului Bucureştiului loveşte în PMB încă de la început de an. Am primit 1/12, conform legii, până ce vom avea aprobat bugetul. Cel mai repede, acest lucru, să avem un buget local votat în Consiliul General, s-ar putea întâmpla în martie. (...) Acum, în acest început de an, PMB nu are bani nici să treacă strada", scrie Ciucu.

Cei 317 milioane de lei vor fi alocaţi astfel: 75 de milioane pentru salarii; 18 milioane pentru datoria publică (rate şi dobânzi - credite contractate de PMB de-a lungul timpului); 18 milioane pentru eşalonări din litigii (Constanda, Bomax şi o corecţie financiară pentru achiziţia de tramvaie); 35 de milioane pentru arierate; 90 de milioane pentru STB, pentru plata salariilor, funcţionare şi achitarea ratei la ANAF; 10 milioane pentru transportul public din Ilfov; 30 de milioane pentru Termoenergetica; 8,5 milioane de lei pentru stimulente destinate copiilor cu dizabilităţi; 6 milioane de lei pentru iluminatul public; 3 milioane de lei pentru combaterea riscului seismic; 3 milioane de lei pentru Administraţia Străzilor.

"Şi aşa, din cei 317 milioane ne mai rămân circa 20 de milioane (absurd! Sunt politicieni care au mai mult prin conturi...). Şi aceşti bani se vor evapora rapid în următoarele două săptămâni, pentru că mă aştept la alte urgenţe de care nu am aflat deja şi să nu ni se mai blocheze din conturi", scrie Ciucu.

Edilul detaliază şi situaţia unor datorii acumulate: 590 de milioane de lei la Termoenergetica, 700 de milioane de lei la STB şi 21 de milioane de lei pentru transportul public din Ilfov.

"Doar pentru luna în curs (cei de la STB, n.r.) ne-au cerut 163 de milioane pentru serviciul de transport public. Nu ştiu cum se vor descurca, dar salariile vor fi plătite. Nu şi contribuţiile la ANAF pentru aceste salarii, iar acea sumă va intra în imensul bulgăre pe care îl tot rostogolim şi care creşte. (...) Mi se pare absurd ca PMB să plătească circa 150 de milioane pe an pentru transportul din Ilfov, dar acesta este un subiect asupra căruia voi reveni după ce mă voi pune la punct cu toată politica de mobilitate "gândită" şi aplicată în acest moment", explică el.

Ciucu mai precizează că stimulentele pentru persoanele adulte cu dizabilităţi nu sunt suportabile din bugetul PMB.

"8,5 milioane vor merge la copiii cu dizabilităţi ca stimulente (de fapt sunt ajutoare sociale, nu ştiu de ce doamna Firea le-a numit, atunci când le-a decis, drept "stimulente"). Şi mă vor înjura adulţii cu dizabilităţi, care nu şi-au mai primit banii de la nivelul lunii martie 2024, care ar trebui să primească şi ei circa 13 milioane pe lună. Ce să fac, nu am ce să fac, aceste ajutoare nu sunt suportabile bugetar în acest moment", scrie Ciprian Ciucu.

El subliniază că Bucureştiul are "o gravă problemă structurală de finanţare", indiferent de cine deţine funcţia de primar.

"Că sunt eu primar, că este altul sau alta, realitatea este acesta: acum suntem practic o 'agenţie de plăţi' care ia banii de la Guvern şi îi dă mai departe, cu zero flexibilitate legală de a-şi construi o strategie bugetară. Cu o capacitate de dezvoltare limitată, jenantă pentru o capitală", precizează Ciucu.

