În toiul negocierilor pentru Legea Bugetului, miniştrii au primit azi un ordin clar de la premier: trebuie să taie cu 10% cheltuielile de personal sau să dea afară angajaţii ineficienţi. Primarii şi prefecţii vor fi obligati si ei să facă economii - şase mii de consilieri vor fi concediaţi. Şi poliţiştii locali vor fi mai puţini.

Primii chemaţi la discutii la Palatul Victoria au fost cei 6 miniştri din PSD, urmaţi pe seară de cei din USR. Şeful Guvernului le-a cerut să aplice o reducere de 10% a cheltuielilor de personal în ministere şi în toate instituţiile din subordine. "E pregătită reorganizarea Cancelariei de exemplu, a Autorității pentru Protecția Consumatorilor unde din analizele care s-au făcut, personalul poate fi redus fără niciun fel de probleme", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Guvernul promite că angajatii din ministere şi cei din instituţiile centrale vor rămâne cu salariile intacte. Unele sporuri ar putea fi însă tăiate. "Dacă ai oameni în plus, este anormal să îi sancționezi pe toți, să le tai sporuri de exemplu, să nemulțumești toți oamenii care lucrează, în loc să constați că unii oameni sunt în plus", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. "Sunt trei variante practic. Putem reduce anvelopa totală (n.red. de salarii) cu 10%. Putem disponibiliza sau putem intra pe sporuri", a declarat Ciprian Şerban, ministrul Transporturilor. "Avem 600 km de graniță cu o țară care are război, nu poți să spui că reduci Armata. Să nu tai din salariu, să nu tai din numărul de angajați, dar să contribui și tu la efort prin creșterea vârstei de pensionare", a declarat Radu Miruţă, ministrul Apărării.

Ministerul Dezvoltării a publicat marti seară proiectul pentru reforma administraţiei publice, care trebuie făcută până cel târziu la 1 iunie. Legea prevede tăieri de posturi şi reducerea cheltuielilor cu 10% în toate instituţiile centrale. Primarii vor avea de ales: vor desființa 10% din posturile ocupate sau vor tăia bugetul de salarii cu același procent. Per total, cel puțin 13.000 de funcționari din toată țara vor fi concediați. "Anul acesta nu mai trebuie să creștem impozite și taxe, dacă ne reducem aceste cheltuieli", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Poliţia Locală va fi limitată în funcţie de numărul de locuitori

Experţii spun că Guvernul ar avea şi alte soluţii pentru a reduce deficitul bugetar. "Gap-ul de TVA, adică ce lăsăm în buzunarele hoților 9 miliarde nu ajung la buget. Dacă am ajunge la nivelul Bulgariei de colectare, noi am avea 7 miliarde euro în plus la buget", a declarat Gabriel Biriş, analist economic. Reforma anunţată de Guvern va reduce cu 25% posturile din Prefecturi. Asta în timp ce 6.000 de consilieri ai primarilor şi demnitarilor îsi vor pierde locurile de muncă. Premierul va rămâne, de pildă, cu 5 consilieri, un ministru poate avea 3, iar Primarul Capitalei şi sefii de Consilii Judetene - câte 4.

În acelaşi timp, Poliţia Locală va fi limitată în funcţie de numărul de locuitori. Astfel, va exista un politist local pentru fiecare 1200 de locuitori în comune si oraşe. În schimb, în Capitală şi în toate judetele, vom avea un politist local la 6.500 de locuitori.

