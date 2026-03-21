Cota muncitorilor străini, redusă de ministrul Muncii. Patronatele făceau presiuni pentru mai mulți angajați

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat sâmbătă, la Arad, că a susținut reducerea cotei de lucrători din afara Uniunii Europene, pentru a crea mai mult spațiu pe piața muncii pentru forța de muncă locală. Oficialul a afirmat că unele companii preferă angajații străini deoarece aceștia reprezintă "mână de lucru plătită minimal, vulnerabilă și ușor dispensabilă".

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă, unde ministrul a explicat că, la finalul anului 2025, reprezentanții mediului de afaceri au solicitat creșterea cotei de lucrători non-UE de la 100.000 la 150.000 pentru anul 2026. În schimb, el a susținut reducerea acesteia la 75.000, invocând contextul creșterii șomajului.

"150.000 de oameni care ar fi venit să lucreze în România înseamnă că ar fi venit să ocupe niște locuri de muncă. Mediul antreprenorial îmi spunea în noiembrie 2025 că există nevoia de noi lucrători. Am fost atunci criticat, dar folosesc prilejul actual să vă spun că a fost o critică nedreaptă, că de ce am scăzut cota de lucrători străini. Am scăzut-o și am argumentat atunci că e nevoie să lăsăm mai mult spațiu pentru lucrătorii români care vor fi afectați de șomaj", a declarat ministrul Muncii.

În urma negocierilor, autoritățile și partenerii sociali au ajuns la un compromis, stabilind o cotă de 90.000 de lucrători non-UE pentru anul în curs. Cu toate acestea, ministrul consideră că solicitarea inițială a patronatelor indică o tendință problematică în piața muncii.

"Numărul mare cerut arată preferința unora pentru mână de lucru plătită minimal, vulnerabilă și ușor dispensabilă. Eu nu cred că acesta trebuie să fie dezideratul unei țări în legătură cu propria sa piață a forței de muncă", a subliniat Florin Manole.

Totodată, oficialul a precizat că este conștient de drepturile egale de care trebuie să beneficieze lucrătorii străini și de respectul care li se cuvine, însă a reiterat că prioritatea sa este protejarea forței de muncă autohtone.

"Prefer să lăsăm cât mai mult spațiu pentru cetățeanul român, care îmi plătește salariul și mă votează să îl reprezint inclusiv din acest punct de vedere", a concluzionat ministrul.

