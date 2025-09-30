Cum a reușit România să convingă Comisia Europeană să accepte un deficit de 8,4%

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că măsurile luate până acum de Guvern, cu păstrarea unei discipline bugetare şi încadrarea în sumele care au fost alocate pentru fiecare minister, asigură un deficit de 8,4% la finalul anului.

El a răspuns astfel, întrebat despre cazul în care coaliţia, până la sfârşitul anului, nu mai e în stare să ia nicio decizie, cu măsurile care există acum, aproape de 1 octombrie, România se încadrează în ţinta de deficit de 8,4% convenită cu Comisia Europeană.

"Cu măsurile pe care le-am luat până acum, dacă ne asigurăm disciplina bugetară şi ne încadrăm în sumele care au fost alocate pentru fiecare minister, suntem în această cifră la finalul anului", a declarat Ilie Bolojan, luni seară, la Digi 24.

Premierul a accentuat, însă, că e nevoie, în continuare de scăderea cheltuielilor statului. "Dar aşa cum v-am spus, vrem, nu vrem, trebuie să recunoaştem că e nevoie să ne scădem în continuare cheltuielile statului, pentru că încă există multe locuri în instituţiile publice, unde personalul, că ne place, că nu ne place, este supradimensionat, există locuri unde lucrurile se pot face mai eficient, cu costuri mai mici, şi toate aceste locuri trebuie să fie inventariate şi măsurile trebuie luate treptat, dar măsurile de reducere de cheltuieli, atunci când sunt luate, nu au efecte de pe o zi pe alta.

Se văd peste două luni, peste trei luni, peste patru luni de zile, pentru că e nevoie de adoptare de legi, e nevoie de timp de dezbatere, este nevoie de transparenţă decizională, e nevoie de publicare, unele sunt contestate. Vedeţi ce se întâmplă şi acum, pachetul al doilea care a fost adoptat este contestat la Curtea Constituţională şi urmează ca Curtea să se pronunţe în zilele următoare, deci toate aceste reduceri de cheltuieli se văd de anul viitor şi trebuie să le susţinem în continuare, în aşa fel încât să ne echilibrăm cheltuielile", a declarat Ilie Bolojan.

El a accentuat că în cazul în care nu se procedează în continuare la reducerea cheltuielilor, gradul de îndatorare va creşte şi nu se vor mai putea crea condiţii de dezvoltare. "Chiar dacă noi avem un grad de îndatorare mai mic decât alte ţări europene, creşterea datoriei României s-a făcut cu o viteză prea mare, am crescut în fiecare trimestru în ultimii ani aproape cu 1%.

(...) Asta înseamnă că, indiferent ce guverne vom fi, dacă nu ne vom reduce aceste cheltuieli, dobânzile vor fi tot mai mari, pentru că ne vom împrumuta tot mai mult şi vom ajunge în situaţia în care n-o să avem spaţiu să fim decât o agenţie de plăţi, acest guvern, şi nu vom mai putea crea condiţii de dezvoltare. De aceea lucrurile sunt stabile, dar nu e suficient ce am făcut până acum pe componenta de reducere de cheltuieli.

Pe componenta de taxe a trebuit să luăm aceste măsuri pentru că altfel în luna iulie aveam grave probleme de stabilitate financiară, acum pe componenta de taxe, unde nu mai trebuie să luăm măsuri de creştere a taxelor, trebuie să ne încasăm aceste taxe, toată lumea care are de plătit trebuie să înţeleagă că trebuie să contribuie cu aceste taxe la bugetul de stat, să luptăm împotriva fraudelor, a evaziunii fiscale, să controlăm preţurile de transfer astfel încât toate companiile care fac afaceri în România să plătească impozite şi în România şi, în mod evident, să ne reducem cheltuielile", a explicat Bolojan.

