Ciolacu, Dăncilă, Năstase, Văcăroiu și Stolojan, în același cadru la Cotroceni, la funeraliile lui Ion Iliescu
Marcel Ciolacu, Viorica Dăncilă, Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu și Theodor Stolojan au fost surprinși joi în același cadru la Palatul Cotroceni, reuniți la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu, o imagine rară care cu cinci foști premieri ai României. Alături de ei în sală se aflau şi actualul premier Ilie Bolojan.
Fostul președinte Ion Iliescu a fost condus joi pe ultimul drum de "familia politică" pe care a fondat-o în 1990.
Şase premieri la Cotroceni la funeraliile lui Ion Iliescu
Un cadru rar surprins la Cotroceni îi arată pe foștii premieri PSD Nicolae Văcăroiu, Adrian Năstase, Viorica Dăncilă, alături de fostul prim‑ministru liberal Theodor Stolojan. Lângă aceștia se afla și Marcel Ciolacu. Și fostul președinte Emil Constantinescu a fost prezent la funeralii, alături de premierul Ilie Bolojan. În schimb, președintele Nicușor Dan s-a aflat la Palatul Cotroceni - în biroul său prezidențial - fără a participa la ceremonie.
Theodor Stolojan a fost prim-ministru între 1991 și 1992, în perioada de tranziție post-decembristă, susținut de FSN (Frontul Salvării Naționale) în timp ce Nicolae Văcăroiu a fost premier între 1992 și 1996, din partea PDSR (Partidul Democrației Sociale din România).
Adrian Năstase a fost prim-ministru al României între 28 decembrie 2000 - 21 decembrie 2004, din partea PSD iar Viorica Dăncilă între 29 ianuarie 2018 şi 4 noiembrie 2019, prima femeie care a ocupat această funcție în România, din partea PSD.
Năstase, la înmormântarea lui Iliescu: "Un moment pe care trebuiau să‑l cinstească toți"
Fostul premier Adrian Năstase a declarat, la încheierea funeraliilor că, deși a avut și controverse cu acesta de-a lungul anilor, îl respecta pentru "multe dintre lucrurile pe care le-a împlinit", pentru "echipele pe care le-a format" și pentru "capacitatea de a crea consens".
Năstase susţine că în 2004 se vorbea despre "două Românii", dar că acum sunt "mult mai multe Românii", cu numeroase fracturi în societate. El a subliniat că era "un moment pe care trebuiau să‑l cinstească toți", nu doar pentru că era vorba despre un fost șef al statului, ci pentru că reprezenta o perioadă dificilă din istoria României, peste care s-a trecut "oarecum subiectiv", având în vedere că în ultimii ani a traversat "un deșert" care i-a adus "destul de multă suferință".
"Chiar dacă am avut și controverse de-a lungul anilor, l-am respectat pentru ceea ce a realizat, pentru echipele pe care le-a consolidat și pentru capacitatea de a crea consens....Unii cred că consensul este ceva greșit, dar cred că avem nevoie de efortul de a coopera, inclusiv între partide cu viziuni diferite, pentru a găsi soluții pentru viitor".
"În 2004 se vorbea despre cele două Românii. Astăzi, societatea este fragmentată în multe Românii. Ar trebui să ne uităm spre viitor și nu spre trecut. Dacă putem".
Întrebat despre organizarea ceremoniei, Năstase a răspuns că "a fost foarte bine gândită, iar Comitetul de funeralii a făcut o treabă deosebită". El a adăugat că nu dorește să judece cine a participat sau nu, lăsând publicul să tragă concluziile din înregistrări: "Era un moment care trebuia cinstit de toți - nu doar ca semn de respect pentru un fost șef de stat, ci pentru perioada grea din istoria României pe care am traversat-o cu bine, chiar dacă mulți suntem astăzi nemulțumiți."Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰