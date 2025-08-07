Ciolacu, Dăncilă, Năstase, Văcăroiu și Stolojan, în același cadru la Cotroceni, la funeraliile lui Ion Iliescu

Dăncilă, Năstase, Văcăroiu și Stolojan, în același cadru la Cotroceni, la funeraliile lui Ion Iliescu, 7 august 2025 Observator

Năstase, la înmormântarea lui Iliescu: "Un moment pe care trebuiau să‑l cinstească toți"

Fostul premier Adrian Năstase a declarat, la încheierea funeraliilor că, deși a avut și controverse cu acesta de-a lungul anilor, îl respecta pentru "multe dintre lucrurile pe care le-a împlinit", pentru "echipele pe care le-a format" și pentru "capacitatea de a crea consens".

Năstase susţine că în 2004 se vorbea despre "două Românii", dar că acum sunt "mult mai multe Românii", cu numeroase fracturi în societate. El a subliniat că era "un moment pe care trebuiau să‑l cinstească toți", nu doar pentru că era vorba despre un fost șef al statului, ci pentru că reprezenta o perioadă dificilă din istoria României, peste care s-a trecut "oarecum subiectiv", având în vedere că în ultimii ani a traversat "un deșert" care i-a adus "destul de multă suferință".

"Chiar dacă am avut și controverse de-a lungul anilor, l-am respectat pentru ceea ce a realizat, pentru echipele pe care le-a consolidat și pentru capacitatea de a crea consens....Unii cred că consensul este ceva greșit, dar cred că avem nevoie de efortul de a coopera, inclusiv între partide cu viziuni diferite, pentru a găsi soluții pentru viitor".

"În 2004 se vorbea despre cele două Românii. Astăzi, societatea este fragmentată în multe Românii. Ar trebui să ne uităm spre viitor și nu spre trecut. Dacă putem".

Întrebat despre organizarea ceremoniei, Năstase a răspuns că "a fost foarte bine gândită, iar Comitetul de funeralii a făcut o treabă deosebită". El a adăugat că nu dorește să judece cine a participat sau nu, lăsând publicul să tragă concluziile din înregistrări: "Era un moment care trebuia cinstit de toți - nu doar ca semn de respect pentru un fost șef de stat, ci pentru perioada grea din istoria României pe care am traversat-o cu bine, chiar dacă mulți suntem astăzi nemulțumiți."

