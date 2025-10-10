Cel de-al 17-lea congres al UDMR are loc vineri la Cluj. La întâlnire iau parte lideri de pe scena politică din România, dar şi premierul maghiar Viktor Orban. Invitat la eveniment a fost și președintele Nicușor Dan, însă nu a ajuns din cauza unor schimbări în agenda prezidenţială. Printre cei prezenți în sală se află premierul Ilie Bolojan, alături de Emil Boc și Sorin Grindeanu.

Al 17-lea congres al UDMR se desfăşoară în prezenţa a circa 1.000 de participanţi, inclusiv premierul Ilie Bolojan şi preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Viktor Orban se află încă de joi în România, iar aseară a întreținut atmosfera într-un restaurant din Cluj-Napoca, unde a fost filmat cântând, acompaniat de orchestră.

Emil Boc, la Congresul UDMR: Unitate e lecţia pe care am învăţat-o astăzi, aici

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc (PNL), a declarat vineri, la congresul Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR), că "unitate" este cuvântul zilei şi lecţia esenţială pentru dezvoltarea comunităţii, a ţării şi pentru pacea în Europa, informează Agerpres.

"Unitate. E un cuvânt, poate, în prima vedere banal, dar cât de profundă semnificaţie are pentru politică, pentru o comunitate, pentru Europa, pentru lumea în care trăim", a spus Boc, subliniind că acest principiu stă la baza succesului Clujului în ultimele două decenii.

Primarul a amintit că oraşul s-a transformat într-un model european, tolerant şi deschis.

"Un oraş în care normalitatea este la ea acasă, un oraş în care a te simţi acasă nu are niciun fel de legătură cu calitatea sau cu etnia pe care o ai, fiecare cetăţean se simte acasă în Clujul nostru drag şi împreună am construit un oraş tolerant şi european", a menţionat Emil Boc.

Acesta a evidenţiat colaborarea cu UDMR şi alte instituţii pentru dezvoltarea judeţului.

"Am încercat şi am reuşit, cred, să dezvoltăm un model de a trăi împreună respectându-ne reciproc în primul rând şi punând în primul rând în faţă lucrurile care ne unesc", a afirmat primarul Clujului.

Emil Boc a explicat că unitatea este esenţială şi pentru pacea continentului.

"Unitatea Europei puternică în interior, ca să fie puternică în exterior. Puternic în interior Clujul, ca să fim puternici în exterior, puternică România în interior, ca să fie puternică în Uniunea Europeană. Acest cuvânt, unitate, (...) după părerea mea, e lecţia pe care am învăţat-o încă o dată astăzi, aici, la congresul dumneavoastră", a mai spus primarul Emil Boc.

Miruţă (USR): Unitate, comunitate, consecvenţă şi seriozitate - valenţe specifice UDMR

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă (USR), a declarat în cadrul congresului, că unitatea, comunitatea, consecvenţa şi seriozitatea reprezintă valori fundamentale ale formaţiunii politice maghiare, conform Agerpres.

"Ascultând ceea ce se spunea mai devreme, am observat repetarea a două cuvinte şi cele mai frecvent folosite: unitate şi comunitate. Eu cred că este extrem de plauzibil, având în vedere că acum este Congresul UDMR, să adăugăm alte două valenţe specifice, şi anume consecvenţă şi seriozitate, pe care în cei cinci ani pe care i-am avut în Parlament, alături de colegii de la UDMR, am observat că sunt extrem de specifice membrilor, parlamentarilor şi formaţiunii dumneavoastră politice", a afirmat Radu Miruţă.

Potrivit ministrului Economiei, aceste valori contribuie la menţinerea încrederii între cetăţeni şi politicieni şi la stabilitatea coaliţiilor de guvernare.

"Guvernarea modernă se construieşte pe seriozitate, se construieşte pe respect reciproc şi niciodată nu s-a construit ceva ce a dăinuit pe diviziune", a subliniat reprezentantul USR.

Ministrul Miruţă a evidenţiat şi importanţa dialogului pragmatic între partidele din coaliţie şi a capacităţii Guvernului de a livra rezultate rapide pentru problemele ţării.

"Îmi doresc ca dialogul între forţele politice din actuala coaliţie să rămână unul pragmatic şi orientat pe ce putem livra. Este o măsură a întregului guvern capacitatea de a livra, într-un timp foarte scurt", a menţionat Radu Miruţă.

Ministrul Economiei a mai afirmat că România se confruntă cu numeroase probleme, însă performanţa Guvernului se măsoară prin viteza şi eficienţa cu care acestea pot fi rezolvate.

Bolojan: UDMR a arătat că poate fi un partener responsabil în guvernare şi în administraţie

UDMR a arătat de multe ori că poate fi un partener responsabil în guvernare şi în administraţia locală, iar de acest lucru avem nevoie şi în perioada următoare - de responsabilitate, de colaborare - şi mă bazez pe UDMR pentru acest lucru, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, potrivit Agerpres.

"Sunt onorat să fiu astăzi prezent la congresul dumneavoastră. (...) De-a lungul perioadei postcomuniste, UDMR a fost o prezenţă constantă în politica românească. În aceşti ani de tranziţie, în momente de criză sau de reconstrucţie, formaţiunea dumneavoastră a avut un rol important în viaţa publică, UDMR susţinând valorile democratice şi parcursul occidental al României. Astăzi, UDMR nu doar că reprezintă comunitatea maghiară, ci este şi parte a coaliţiei de guvernare. Pentru aceasta îi mulţumesc domnului Kelemen Hunor şi conducerii UDMR pentru susţinerea programului asumat de guvernare şi de coaliţie. Acest tip de guvernări, mai ales în situaţia dificilă în care suntem, ne obligă să fim maturi politic şi să avem un dialog continuu, iar UDMR ştie să fie, deopotrivă, un partener şi o forţă politică pragmatică", a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că perioada pe care o traversăm este una de schimbări istorice, cu mari provocări interne şi externe.

"Pentru a progresa, România are nevoie de guvernare stabilă, eficientă şi coerentă. E un moment în care e nevoie să trecem dincolo de zgomotul politic şi să ne concentrăm pe rezultate. Trebuie să ne punem economia pe baze sănătoase, să ne facem ordine în finanţele publice şi să restabilim respectul pentru valori în societatea românească. Acesta este proiectul pe care trebuie să-l asumăm pe termen lung", a declarat Bolojan.

El a punctat că actuala coaliţie de guvernare a reuşit, în cele câteva luni de mandat, să aprobe măsuri urgente privind rezolvarea dezechilibrelor din economie şi corectarea nedreptăţilor din societate, dar a adăugat că "mai avem multe de făcut".

"Se cuvine să mulţumesc miniştrilor şi secretarilor de stat UDMR pentru ceea ce fac în Guvern şi, mai ales, pentru colaborarea în proiectele de reformă economică şi în cele din administraţie", a completat Bolojan.

Acesta a evidenţiat şi buna colaborare în planul administraţiei locale pe care a avut-o, în calitate de primar al Oradei şi preşedinte al CJ Bihor, cu colegii săi maghiari, de-a lungul anilor, în Oradea, în judeţul Bihor şi în ţară.

"Am învăţat în aceşti ani că o comunitate este mai puternică atunci când reuşeşte să transforme diversitatea multietnică, multiconfesională într-o resursă şi într-un potenţial, şi nu într-o barieră şi într-o graniţă. Mulţumesc comunităţii maghiare pentru contribuţia adusă la dezvoltarea ţării noastre şi pentru patrimoniul bogat pe care ni l-a lăsat! Dacă Oradea are un profil puternic şi s-a dezvoltat în aceşti ani, este şi datorită acestei moşteniri pe care am încercat, în calitate de primar, într-o localitate multietnică şi multiconfesională, să o conserv şi să o valorific, contribuind la protejarea identităţii comunităţilor locale. Asta înseamnă pentru mine respect, toleranţă şi încredere între comunităţi", a afirmat Bolojan.

În context, el a subliniat că UDMR a fost şi rămâne o punte între România şi Ungaria, contribuind la bunele relaţii dintre cele două ţări.

"Domnule prim-ministru (Viktor Orban - n.r.), ţările noastre sunt legate prin oameni, prin istorie şi prin economie, dar şi prin responsabilitatea pe care o avem împreună să contribuim ca această parte a Europei să fie un spaţiu al stabilităţii şi al prosperităţii, iar asta înseamnă, între ţările noastre, colaborare şi respect reciproc şi vă asigur de disponibilitatea Guvernului României de a merge pe acest drum, aşa cum am discutat şi la prima întâlnire pe care am avut-o", a declarat Bolojan.

În încheierea discursului său, premierul şi-a exprimat credinţa în viitorul României, ca o ţară prosperă, având la bază dezvoltarea locală şi respectul dintre oameni şi comunităţi.

"UDMR a arătat de multe ori că poate fi un partener responsabil în guvernare şi în administraţia locală şi de acest lucru avem nevoie şi în perioada următoare - de responsabilitate, de colaborare - şi mă bazez pe UDMR pentru acest lucru. Cred în viitorul României, o ţară prosperă în care dezvoltarea locală şi respectul dintre oameni şi comunităţi stau la temelia ei. Vă doresc mult succes, atât dumneavoastră, cât şi domnului preşedinte Kelemen Hunor, astăzi şi în viitor! Doamne ajută!", a afirmat Bolojan.

Grindeanu: Dacă această coaliţie va da greş, România va da greş; dincolo e doar deşertul populismului

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că "dincolo de coaliţia de guvernare este doar deşertul populismului", menţionând că dacă această coaliţie va da greş, România va da greş, afirmaţie făcută la Congresul Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR), relatează Agerpres.

"Mă bucur să fiu, astăzi, aici, la congresul UDMR, alături de oameni care, dincolo de politică, înţeleg ce înseamnă loialitatea şi sprijinul direct pentru un proiect comun şi când spun asta mă gândesc, în primul rând, la aderarea României la spaţiul Schengen, care s-a realizat în timpul preşedinţiei Ungariei la Consiliul Uniunii Europene. Îi mulţumesc lui Viktor Orban şi poporului maghiar pentru că au fost printre principalii, dacă nu principalul nostru susţinător în atingerea acestui obiectiv naţional", a afirmat Sorin Grindeanu.

El a spus că România a fost "ţinută la uşa Schengen" timp de 13 ani, iar acest proiect a fost finalizat la sfârşitul anului trecut, la Budapesta. Grindeanu a menţionat că acest exemplu demonstrează că unitatea şi respectul reciproc sunt mai puternice decât diferenţele.

A subliniat că România trece printr-o perioadă complicată, în care "tentaţia populismului este tot mai mare, iar răbdarea oamenilor este tot mai mică".

"Astăzi, de pe scena congresului UDMR, vreau să vă vorbesc despre unitate, unitatea dintre noi, partidele de guvernare şi, poate cel mai important, unitate şi reconciliere cu o mare parte din societate. Avem nevoie de acest lucru, pentru că România trece printr-o perioadă complicată, în care tentaţia populismului este tot mai mare, iar răbdarea oamenilor este tot mai mică. Dacă noi vom da greş, România va da greş şi nu ne vom putea ierta acest lucru. Nu trebuie să fardăm adevărul. Dincolo de noi, de această coaliţie, este doar deşertul populismului şi asta ştim cu toţii. Depinde doar de noi dacă vom permite asta, iar aici trebuie să apreciem echilibrul pe care UDMR l-a adus în viaţa politică românească, în general, şi în interiorul acestei coaliţii, în mod special", a adăugat Grindeanu.

Liderul interimar al PSD a mai spus că "moderaţia, consecvenţa şi respectul pentru cuvântul dat nu sunt calităţi etnice", ci reprezintă valori politice şi morale care ar trebui să ghideze pe toată lumea.

"Sigur că într-o coaliţie de guvernare diferenţele de opinie sunt fireşti. Avem partide cu identităţi proprii, iar experienţa ne-a arătat că uneori dezbaterea dintre noi poate fi, aşa cum vedeţi aproape zilnic, extrem de intensă. Şi, dacă tot suntem la congresul UDMR, între prieteni, permiteţi-mi să rezum acest lucru, spunând că uneori în coaliţie pare că vorbim pe limbi diferite, dar vă asigur că asta nu este din cauza dumneavoastră, a prietenilor din UDMR. Uneori reuşim să ne încurcăm în traducere chiar şi fără ajutorul maghiarilor", a adăugat Grindeanu.

El a subliniat că este important ca între parteneri să existe un echilibru, "să nu se acţioneze pe baza unor accente autoritare şi impulsive, ci prin ascultarea tuturor opiniilor".

"Trebuie să rămânem uniţi în ceea ce contează cu adevărat: protejarea puterii de cumpărare a românilor, relansarea economiei, salvarea firmelor autohtone şi, nu în ultimul rând, stabilitatea ţării. România traversează o perioadă dificilă, de aceea Partidul Social Democrat a venit cu diverse propuneri concrete, aplicabile şi orientate spre binele românilor", a mai arătat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a făcut un apel public către partenerii de la UDMR să contribuie activ la construcţia planului naţional de relansare economică a României.

"Cred că este momentul să vorbim şi despre aşa ceva şi trebuie să intrăm în această etapă. România are şansa de a demonstra că poate combina responsabilitatea fiscală cu protecţia socială, fără a sacrifica niciuna dintre ele. Din experienţa mea, ştiu că politicile pentru oameni nu se fac nici din birouri izolate, nici din studii teoretice, ci se fac cu cei care cunosc realitatea din teren, care ştiu cum funcţionează şi cum se dezvoltă o comunitate", a adăugat Grindeanu.

El a evidenţiat că istoria UDMR este "o poveste de succes" despre cum se poate rămâne relevant în politică, "fără excese, zgomot, dar cu seriozitate şi cu tenacitate".

"Cu experienţa pe care o au, UDMR şi PSD pot demonstra că maturitatea politică nu este o slăbiciune, ci este o forţă solidă în aceste vremuri. (...) Am încredere că sub conducerea prietenului meu Kelemen Hunor, UDMR va rămâne acelaşi partener serios de guvernare şi că vom reuşi să atingem împreună în coaliţie şi cu celelalte forţe politice ceea ce ne-am angajat în faţa oamenilor. Trebuie să fim conştienţi că respectul şi bunăstarea nu pot fi livrate de un singur partid, ci de către noi toţi, împreună", a mai transmis Grindeanu.

Kelemen, către Bolojan: Te încurajez să faci reforma până la capăt; poţi conta pe noi

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis în discursul său susţinut un mesaj de susţinere pentru premierul Ilie Bolojan, lider al PNL, şi pentru demersurile privind reforma statului, conform Agerpres.

Liderul Uniunii a subliniat parteneriatul de lungă durată dintre UDMR şi Partidul Naţional Liberal, început încă din anii '90.

"Domnule prim-ministru Ilie Bolojan, cu Partidul Naţional Liberal avem un istoric lung, un parteneriat foarte lung, încă din anii '90. Şi acum câteva luni am pornit împreună pe un drum greu şi lung. Vreau să te felicit pentru curajul de a începe reforma statului. Nu e un lucru uşor. E foarte greu, văd în fiecare zi, în fiecare săptămână", a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a adăugat că reforma începută trebuie dusă până la capăt şi a dat asigurări că formaţiunea sa va rămâne un partener loial în acest proces.

"Dacă mi-e permis, vreau să te încurajez să faci până la capăt o reformă reală, sistemică, la capătul căreia să simţim cu toţii că instituţiile statului, într-adevăr, servesc cetăţenii şi nu invers. Poţi conta pe noi în această bătălie, vom fi solidari cu toate deciziile pe care le vom lua împreună", a menţionat Kelemen Hunor, mulţumindu-i premierului pentru prezenţa la congres.

