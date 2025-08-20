Deputatul AUR Dan Tanasă îi îndeamnă pe români să refuze comenzile livratorilor străini. CNCD s-a autosesizat

Deputatul AUR Dan Tanasă îi îndeamnă pe români să refuze livrările aduse de angajaţii care nu sunt români. CNCD s-a autosesizat.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Dan Tanasă susţine: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a scris el.

Postarea sa a devenit virală. Mulţi dintre cei care i-au comentat nu au fost de acord cu el. „Locuiesc în Germania, și aici aproape fiecare al doilea livrator este român. Dacă nemtii ar fi niște rasiști nenorociți ca tine crede-mă ca acești oameni ar fi dus o viață infernală aici”. „Dacă tu ai lucra în străinătate ți-ar conveni sa ți facă și ei așa ceva ...oare cîti români lucrează ca și curierii in străinătate....”. „Exista concurs la voi in partid? La sfarsit de saptamana se premiaza cea mai josnica postare?”„Explicația este că românii sunt foarte toleranți. Faptul că acceptam livratori străini nu e mare lucru în comparație cu faptul că tolerăm niște animale ca dumneata în Parlamentul României și le mai și plătim din contribuțiile noastre ca să grohăie inepții acolo și aici, pe rețelele de socializare”.

CNCD s-a autosesizat

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a decis să demareze procedura de autosesizare după postarea deputatului AUR Dan Tănasă.

“În contextul dezbaterilor din spațiul public privind postarea domnului deputat Dan Tanasă, publicată pe rețeaua de socializare Facebook, Colegiul director al Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a decis să demareze procedura de autosesizare.

Este necesară precizarea că autosesizarea nu presupune constatarea în sine a unei fapte de discriminare.

Semnalarea de către mass-media a conținutului acestei postări este apreciată la justa sa valoare, cu atât mai mult cu cât acoperirea întregului spectru al rețelelor de socializare prin propriile resurse ale CNCD se lovește de limitări obiective”, se arată în comunicatul instituției.

