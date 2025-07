Doar 35% dintre proiectele Anghel Saligny vor continua. Bolojan anunță eșalonări și buget limitat până în 2027

"Există un număr important de investiţii începute pe bugetul naţional. Aceste investiţii au avut anul acesta o sumă alocată. Această sumă este aproape în totalitate consumată. Cum noi în primele şase luni am cheltuit mai mult decât ne-am angajat şi am încasat mai puţin bani decât am gândit că vom încasa, nu avem de unde să mai alocăm sume suplimentare importante pentru a dubla practic alocările care au fost consumate în primele 6-7 luni. În această situaţie, făcând o analiză a ceea ce putem face în perioada următoare, am procedat atât conform prevederilor legale care spune că atunci când nu mai e sursă de finanţare, notifici autorităţile şi constructorii pentru ca să-şi poată pune lucrările în siguranţă, să nu se degradeze ceea ce s-a făcut. Şi în acelaşi timp, făcând o analiză de capacitate de a mai, totuşi, găsi nişte finanţări din interiorul Ministerului de Dezvoltării prin care se derulează aceste proiecte, să putem continua proiectele care sunt într-un stadiu avansat de execuţie", a declarat Ilie Bolojan, luni seară, la o emisiune TV.

Ilie Bolojan a explicat că un procent de 35% din proiectele cu finanţare din Programul Naţional Anghel Saligny ar urma să continue.

"La propunerea Ministerului s-a luat această decizie ca proiectele pe drumuri care sunt între o proporţie de 80% deja realizate să fie continuate ca să putem finaliza ceva în acest an, iar la componenta de apă, canalizare şi gaz, cele care sunt într-o fază de peste 40%. Dacă ar fi să intersectăm aceste proiecte, ar însemna că 35% din proiectele pe Anghel Saligny ar urma să continue. Deci am procedat atât legal pentru că nu mai erau finanţări, dar şi făcând o prioritizare care se bazează pe graficul de realizare. Cu cât am realizat mai mult, cu atât le putem termina, le continuăm pe acelea", a spus Bolojan.

Articolul continuă după reclamă

Bolojan: Nu putem continua proiecte contractate fără o logică bugetară

Ilie Bolojan a precizat, de asemenea, că indiferent cine se află la guvernare, aceste programe nu mai au posibilitatea să continue la sumele care au fost contractate.

"Ce vom face? Indiferent ce este în guvernare, nu mai există posibilitatea să continue aceste proiecte la sumele care deci au fost contractate fără să se gândească nimeni că era nevoie de o eşalonare. Şi atunci, în a doua jumătate a anului, vom prioritiza aceste proiecte şi până la final vom lua câteva decizii guvernamentale şi în coaliţie. Care vor fi criteriile de prioritizare, funcţie de domeniul în care sunt aceste proiecte, unele sunt pe drumuri, unele pe apa, altele pe canalizare, unele de pe gaz, funcţie de stadiul acestor lucrări, dacă sunt mai avansate, dacă sunt mai reduse, funcţii posibile de cofinanţare pe care o poate acorda o autoritate locală sau de alte mecanisme financiare care ţin însă de lucruri care nu ne afectează în continuare deficitul. Orice variante prin care afectăm deficitul nu sunt sustenabile.

Şi atunci consider că am procedat corect atât din punct de vedere al prevedelor legale, dar şi din punct de vedere al capacităţii de a asigura cel puţin o parte din finanţare pentru ca ele să continue", a declarat Bolojan.

Proiectele începute, eșalonate de la anul

De anul viitor, proiectele începute vor fi eşalonate, mai spune Bolojan.

"De anul viitor vor fi eşalonate aceste proiecte care sunt începute. Dar cu siguranţă nu cu o sumă foarte mare anul viitor, pentru că aşa cum ştiţi este anul în care e nevoie să închidem finanţările pe fonduri europene din PNRR. Şi aceste finanţări intră o parte din ele tot la deficit. Prin urmare, trebuie să le închidem pe acestea după ce se închide anul viitor. 2027-2028 sunt ani în care se poate creşte din nou bugetul pe aceste proiecte de tip Anghel Saligny. Pentru că şi eu am fost ales local, ştiu ce înseamnă importanţa proiectelor care ajung în comunităţile noastre, pentru că înseamna un drum asfaltat, înseamnu poate o reţea de canalizare sau de apă în care beneficiază oamenii. Dar asta este situaţia şi indiferent cine este în guvernare, nu poţi să faci mult mai mult pentru că la final ai sumele pe care le poţi aloca, ai constrângere care sunt date de realităţile economice în care am ajuns şi ai nişte nevoi care sunt mult mai mari decât aceste posibilităţi şi decât constrângaile pe care le avem. Şi atunci am încercat să luăm decizie raţională", a precizat Ilie Bolojan.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că o hârtie a plecat vineri în teritoriu, de la Ministerul Dezvoltării, către autorităţile locale privind suspendarea investiţiilor, până la sfârșitul anului, aproape 2.700 de investiţii, apă, canal, gaze şi drum. El a anunţat că PSD nu este de acord cu această abordare şi fiecare investiţie trebuie analizată în parte. Potrivit lui Grindeanu, nu a existat nicio discuţie în coaliţie pe sistarea acestor lucrări.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sporuri pentru medici dacă spitalele sunt aglomerate. Vi se pare corect? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰