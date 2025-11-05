Dragnea, despre absenţa lui la Congresul PSD: "Nu am fost invitat din laşitate"

Liviu Dragnea susţine că nu a fost invitat la Congresul PSD din laşitate şi nu pentru că are interdicţie. Fostul lider PSD spune că Sorin Grindeanu se teme că există riscul să ia cuvântul, ceea ce poate arunca Congresul în aer

Fostul preşedinte Liviu Dragnea a transmis, miercuri, după ce liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a spus că nu l-a invitat la Congres pentru că ar avea o interdicţie de participare, că este o minciună şi că de fapt acesta a întrebat o cunoştinţă comună dacă e bine să îl invite, dar i s-a spus că există riscul să urce pe scenă şi să vorbească membrilor PSD, ceea ce poate arunca Congresul în aer. ”În concluzie, nu am fost invitat din laşitate, de teama de a nu spune PSD-ului adevărul despre conducerea partidului, despre interesele acestui grup şi despre cine se află în spatele lor”, spune Dragnea.

Motivul din spatele absenţei lui Liviu Dragnea de la Congres

”Nu aveam de gând să postez sau să vorbesc despre Congresul PSD, pentru ca este doar o parodie politică şi care nu va aduce nimic bun nici pentru România, nici pentru membrii de partid. Dar mi-a trimis cineva nişte declaraţii ale lui Sorin Grindeanu referitoare la mine. Acest personaj a motivat neinvitarea mea la acest Congres prin faptul că aş avea interdicţie să particip la aşa ceva. Asta este o minciună, din cel puţin două motive”, spune Liviu Dragnea, pe Facebook.

Fostul lider al PSD arată că ”nu are o asemenea interdicţie şi el ştie bine acest lucru”. ”Este imposibil să existe aşa ceva, ar fi ca şi cum mi s-ar interzice să merg pe stradă să vorbesc cu oamenii”, adaugă Dragnea.

Potrivit lui Liviu Dragnea, ”Grindeanu a întrebat o cunoştinţă comună, dacă e bine să îl invite la Congres”. ”I s-a spus că există riscul să urc pe scenă şi să vorbesc membrilor PSD, ceea ce poate arunca Congresul în aer (apropo, când a cerut această părere, nu aveam “interdicţie”). În concluzie, nu am fost invitat din laşitate, de teama de a nu spune PSD-ului adevărul despre conducerea partidului, despre interesele acestui grup şi despre cine se află în spatele lor”, afirmă Dragnea.

Fostul preşedinte al PSD mai declară că a făcut această postare pentru că nu acceptă ca Grindeanu să îi folosească numele în minciuna, laşitatea şi ipocrizia în care trăieşte.

”Consider ca nu are rost să spun ce aş fi făcut dacă aş fi fost invitat, pentru că orice aş spune ar fi interpretat în fel şi chip”, comentează Dragnea.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu îl invită pe preşedintele Nicuşor Dan la Congresul PSD. Despre invitarea foştilor lideri PSD, el a spus că a vorbit cu Viorica Dăncilă, dar e plecată, în timp ce Victor Ponta a spus că va veni. Grindeanu a mai arătat că nu l-a invitat pe Dragnea şi că, din declaraţiile acestuia, are anumite restricţii să participe.

