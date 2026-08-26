Drumul lui Fănel Bogos până la Ilie Bolojan. Ce spune omul de afaceri despre Cristina Trăilă şi acuzațiile DNA

Omul de afaceri Fănel Bogos a povestit pentru Antena 3 CNN traseul care l-a dus la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, în contextul dosarului de corupție în care Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului, este urmărită penal. Bogos susține că a apelat la mai mulți politicieni după ce spune că s-a confruntat, timp de aproximativ doi ani, cu probleme și controale din partea autorităților. El neagă că ar fi oferit bani sau alte foloase pentru a obține sprijin politic sau administrativ.

Drumul lui Fănel Bogoș până la Ilie Bolojan. Ce spune omul de afaceri despre Cristina Trăilă şi acuzațiile DNA - arhivă

Fănel Bogos spune că, timp de aproximativ doi ani, a încercat să își rezolve problemele apelând la mai multe instituții și persoane cu funcții publice. În interviul pentru Antena 3 CNN, Bogos afirmă că a discutat inclusiv cu miniștri și cu foști premieri.

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În acest context, a ajuns să discute cu Mihai Barbu, despre care spune că fusese delegat de PNL în județul Vaslui pentru a identifica problemele fermierilor.

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Fermierul spune că Barbu a fost primul politician care i-a ascultat problemele și care a mers efectiv la fermă.

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Mihai Barbu l-ar fi dus la Cristina Trăilă

După această discuție, Bogos spune că Mihai Barbu l-a dus la Cristina Trăilă. Fermierul susține că i-a prezentat acesteia problemele pe care le reclama și că Trăilă ar fi fost surprinsă de situația pe care i-a descris-o.

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"Cumătrul" este Alexandru Bociu, președintele ANSVSA. Bogos spune că tocmai insitutţia condusă de acesta ar fi avut un rol în presiunile pe care afirmă că le-a resimțit.

Bogos afirmă că, după discuțiile pe care le purta cu politicienii, la fermele sale ar fi urmat controale tot mai numeroase.

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El vorbește despre verificări făcute de mai multe instituții și susține că acestea se desfășurau în paralel.

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Potrivit lui Bogos, în aceste verificări ar fi fost implicate autorități din mai multe domenii, inclusiv mediu, sănătate publică, sanitar-veterinar, Apele Române și ITM. Fermierul afirmă că la un moment dat au ajuns la fermă inclusiv polițiști și jandarmi.

Ce spune Bogoș că a discutat cu Cristina Trăilă

Fermierul susține că întâlnirea cu Cristina Trăilă nu a avut ca scop obținerea unui avantaj personal. Potrivit versiunii sale, aceasta l-a ascultat și i-a spus că se va interesa cu privire la situația prezentată.

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Bogos spune că, din punctul său de vedere, un politician are tocmai rolul de a prelua astfel de probleme și de a căuta soluții.

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De aici, spune Bogos, a continuat să caute soluții și să discute cu alți oficiali.

Cum a ajuns la Ilie Bolojan

Ulterior, fermierul a ajuns și la Ilie Bolojan. Bogos spune că întâlnirea cu premierul a avut aceeași temă ca discuțiile purtate anterior: investițiile sale și problemele reclamate în relația cu autoritățile.

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Bogos afirmă că i-a explicat premierului dimensiunea afacerii sale și investițiile pe care intenționa să le facă.

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Potrivit relatării sale, Bolojan i-ar fi spus că situația reclamată trebuie verificată.

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Bogos susține că premierul ar fi spus că va verifica situația și că urma să fie transmisă o adresă către ANSVSA.

„Nici nu s-a discutat despre bani”

Una dintre acuzațiile pe care Fănel Bogos le respinge categoric este aceea că ar fi oferit bani pentru a ajunge la Ilie Bolojan sau pentru a obține sprijinul oamenilor politici.

Întrebat direct despre acest lucru, fermierul spune că întâlnirea cu premierul nu a avut nicio legătură cu banii.

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Bogos afirmă că nu a oferit bani sau alte foloase nici celorlalți politicieni cu care spune că a discutat.

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Fermierul susține că acuzațiile privind banii ar porni de la stenogramele unor discuții purtate de persoane care au fost la o masă cu el.

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„Eu cred că ținta sunt eu”

Întrebat dacă Ilie Bolojan ar fi ținta dosarului sau dacă există o încercare de a-l implica pe premier în scandal, Bogos afirmă că el se consideră principalul vizat.

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În ceea ce îl privește pe Bolojan, Bogos spune că nu îl cunoaște suficient pentru a-i face o evaluare, însă exclude categoric ideea că premierul ar fi primit mită.

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Fănel Bogos susține că toate întâlnirile sale cu politicienii au avut aceeași miză: să prezinte problemele pe care le reclama în relația cu instituțiile statului și să găsească o soluție pentru investițiile pe care spune că nu le putea pune în funcțiune.

Ce susțin procurorii DNA

Potrivit intercepărilor din ancheta DNA, omul de afaceri ar fi plătit un milion şi jumătate de euro pentru a ajunge faţă în faţă cu Ilie Bolojan. Premierul interimar este pregătit să fie chemat la DNA.

"Niciodată, cineva ca să intre la mine, nu a trebuit să plătească niciun ban", a declarat Ilie Bolojan.

"Şpagă de un milion de euro nu s-a dat. Sub nicio formă. Nu s-a dat niciun leu şpagă", a declarat Fănel Bogos.

Cristina Trăilă a demisionat

Cristina Trăilă a demisionat din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului. Ea afirmă că este total nevinovată şi nu are nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală. Potrivit lui Trăilă, acest scandal mediatic este unul artificial, deloc întâmplător şi fără îndoială speculat în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României şi a PNL.