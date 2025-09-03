Antena Meniu Search
Excursii în Nisa și Cipru de 500.000 de lei la o instituție din subordinea Ministerului Investițiilor

Excursii de jumătate de milion de lei din bani publici pe Coasta de Azur și în Larnaca, Cipru, la o instituție aflată în subordinea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

de Redactia Observator

la 03.09.2025 , 14:28
30 de angajați aveau pregătite sesiuni de training de câte cinci zile la hoteluri de patru și cinci stele. Dezvăluirea a fost făcută chiar de ministrul Dragoș Pîslaru, care a decis demiterea directorului și a trimis Corpul de control.

Excursii de lux pe bani publici

„Excursii pe banii statului pe Coasta de Azur și la mare, în Cipru. Este vorba de o instituție din subordinea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu statut de ordonator terțiar de credite. Tradus în limba română: o instituție care își poate aproba singură cheltuieli din banii publici.

Articolul continuă după reclamă

Așadar, conducerea acestei instituții a aprobat două „sesiuni de training” a câte cinci zile, una la Nisa, pe Coasta de Azur (1-5 septembrie, hotel de 4 stele), iar cealaltă la Larnaca, o stațiune cunoscută din Cipru (15-19 septembrie, hotel de 5 stele).

La aceste „sesiuni de training” urmau să participe 30 de angajați ai instituției respective, între care și — bineînțeles — însuși directorul care a aprobat aceste cheltuieli.

Costul total? Jumătate de milion de lei (107.000 Euro).

Atât eu, în calitate de ministru, cât — mai important — acest guvern condus de prim-ministrul Ilie Bolojan, avem toleranță 0 față de risipa banului public.

În consecință, am dispus demiterea de îndată a directorului respectiv și am trimis Corpul de control, alături de Autoritatea de Management, pentru a investiga toate detaliile și pentru a propune sancționarea persoanelor în cauză.

Nu voi permite niciunui funcționar ori angajat al statului să își bată joc de banii publici”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

