Forma finală a Pachetului II de austeritate. Vor fi concediați 25% din angajații din primării, nu 20%

La aproape două luni de când ministerele au început să pregătească măsurile din Pachetul 2, suntem, în sfârșit, aproape de forma finală. Vineri sau cel târziu sâmbătă ar trebui adoptat în ședința de Guvern. Pe ultima sută de metri, Coaliția a agreat însă alte noi modificări. Printre ele, măsuri care afectează nu doar companiile statului și firmele, ci și populația.

Varianta finală a pachetului prevede că 25% dintre posturile din administrația locală vor fi desființate în perioada următoare, deși inițial s-a discutat despre un procent de 20%, adică mai mulți angajați din primării vor pleca acasă. Pe de altă parte, taxele pe proprietăți vor crește cu 70% de la începutul anului viitor, iar de la 1 ianuarie 2027 impozitul se va calcula în funcție de valoarea locuinței și nu de suprafață, ca în prezent.

Sunt foarte multe modificări și în ceea ce privește firmele. Valoarea capitalului social plătit va fi în funcție de cifra de afaceri a companiilor. Firmele nou-înființate vor plăti, de exemplu, 500 de lei, dar companiile care au o cifră de afaceri mai mare de 7 milioane de lei vor plăti un capital social de 90.000 de lei. S-a introdus și taxa pe coletele din afara UE, în valoare de 25 de lei.

Draftul Pachetului 2 de austeritate poate fi consultat aici și aici. Documentul va fi pus, în perioada următoare, în transparență decizională.

